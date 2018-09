Las tareas encaradas por el Municipio con la colaboración de la empresa Tenaris Siderca incluyeron el derrumbe de las dos estructuras principales de hormigón y hierro de la antigua edificación. Una vez saneado el predio, en el lugar se creará un espacio para que puedan disfrutar los vecinos. Con el derrumbe de las dos estructuras principales de hormigón y hierro de la antigua edificación, este lunes se completó la demolición del ex Derby. En el lugar trabaja personal de la Secretaría de Descentralización del Municipio con colaboración de la empresa Tenaris Siderca, que facilita la máquina retroexcavadora, además de personal. Tras la demolición de dichas estructuras se lleva a cabo la recuperación de hierros que podrán ser de utilidad para otras obras. De esta manera, comenzó la última etapa de las tareas de saneamiento del predio que se iniciaron por decisión del intendente Sebastián Abella tras verificar el peligro de derrumbe de la estructura que ponía en riesgo a los vecinos. Desde mayo, se llevan a cabo una numerosa cantidad de trabajos que incluyeron distintas instancias de demolición como también de limpieza. El predio será un nuevo sitio donde los vecinos de la zona podrán realizar actividades al aire libre. Así, dejará de ser un lugar que representa peligro para convertirse en un espacio de esparcimiento.





Predio del Ex Derby, está finalizando la obra de sanaemiento pic.twitter.com/6FwyRTQk2o — MunicipalidadCampana (@campanagov) 24 de septiembre de 2018

Se completó la demolición del ex Derby

