Un Toyota Corolla hizo un trompo y quedó invertido tras ser tocado por una VW Amarok en esta esquina que sigue sumando accidentes. No se registraron heridos. La esquina de French y Sívori es un caso llamativo de la "accidentología" local, dado que se trata de un cruce que ha visto una gran cantidad de choques a pesar de que no se trata de una de las zonas más transitadas del casco céntrico. Encima, quienes circulan por French deben, antes de llegar a la intersección, superar una loma de burro que obliga a aminorar la velocidad, justo frente a un establecimiento educativo como lo es el Instituto IMENIC Virgen Niña. Sin embargo, los accidentes se dan con frecuencia, especialmente porque quienes cruzan por Sívori suelen hacerlo a alta velocidad. El último lunes se sumó a la lista una colisión protagonizada por una camioneta VW Amarok y un automóvil Toyota Corolla. La camioneta avanzaba por French e impactó al auto, que circulaba por Sívori y por el golpe hizo un trompo y terminó invertido 180 grados. Afortunadamente, no se registraron heridos y sólo debieron lamentarse daños materiales. Igualmente se hizo presente el móvil de Zona 3 del Comando de Patrulla de la Policía Bonaerense.

#Dato Choque en Sívori y French cerca del mediodía, una Amarok que circulaba por French y un Toyota Corolla por Sívori, éste hizo un trompo y quedó mirando hacia atrás, solo daños materiales, presente el móvil zona 3 de Comando Patrulla. pic.twitter.com/CuARnmWAXF — (@dantrila) 25 de septiembre de 2018

Auto y camioneta chocaron en French y Sívori

