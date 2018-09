El Movimiento Evita organizó una olla popular

P U B L I C







Vecinos de los barrios Otamendi, La Josefa, Lubo, San Cayetano, San Felipe, y Albizola se sumaron a la protesta. "Se acabaron las changas y en los barrios se pasa hambre", aseguró el dirigente social Oscar Echegaray, principal dirigente del Movimiento Evita Campana, durante una olla popular organizada ayer en la plaza Eduardo Costa. La Josefa sería uno de los barrios más golpeados por la crisis. "Con esta olla popular, la idea es darle visibilidad a lo que está pasando en los barrios de Campana. En el centro de la ciudad hay muchos que creen que en los barrios simplemente hay vagos y no quieren laburar, pero hay una realidad que está impactando muy fuertemente en los barrios y es que se terminó la changa, que toda la gente que podía dar esa changa y los compañeros de los barrios podían con esas changas llegar hasta fin de mes, eso no existe más y lamentablemente esa gente está pasando hambre", dijo ayer al mediodía Oscar Echegaray, principal referente del Movimiento Evita en Campana. "Hay barrios –continuó el dirigente- en los que nuestros merenderos y comedores ya no van los chicos solos, sino que aparecen a comer el papá o el abuelo también. Creemos que esto no da para más y por eso decidimos darle visibilidad en la plaza de todos los campanenses, que es la plaza Eduardo Costa, con una olla popular. Hay una realidad que no todos ven y tiene que ver con las suspensiones, los despidos, fábricas y talleres cerrados. Nosotros decimos al gobierno: basta de FMI, basta de hambre. Simplemente queremos trabajo para los compañeros". Echegaray, junto a Rodolfo Herrera, principal referente en Campana de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) ayer dieron de comer a unas 180 personas que se llegaron hasta la plaza Eduardo Costa desde los barrios Otamendi, La Josefa, Lubo, San Cayetano, San Felipe, y Albizola. "Creció mucho el trabajo en los merenderos y comedores de San Felipe y San Cayetano. Incluso en La Josefa, hay días que hemos tenido que armar 2 turnos de merienda porque no entraban los chicos… se está complicando. El Movimiento Evita nos envía recursos, pero no damos abasto. Por eso empezamos a depender también de la solidaridad de mucha gente, incluso de Sindicatos que se acercan a nuestros merenderos y hacen donaciones", concluyó Echegaray.

Integrantes del merendero “Los Solcitos" de Barrio Lubo, ayer durante la olla popular. “Cada vez es más gente la del barrio que viene a comer", aseguraron.

Echegaray, del Movimiento Evita y Herrera, de la CTEP, ayer en la plaza Eduardo Costa. Convocaron a 180 personas.

El Movimiento Evita organizó una olla popular

