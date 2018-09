La única victoria fue de Gregorio Zanini en single intermedia pre-oficial. Luego ambos cuádruples celestes finalizaron en segundo lugar. Joel Romero no pudo competir en single. Buenos resultados consiguió el equipo de remo oficial del Campana Boat Club el pasado domingo, aunque llama la atención la baja cantidad de atletas y embarcaciones inscriptas, y la nula presencia femenina. Fue en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Rincón de Milberg (Tigre), donde sólo tres embarcaciones representaron a Campana en la regata oficial que se llevó adelante en homenaje al 125° aniversario de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (C.R.I.T.): dos cuádruples (sub-23 y senior) que finalizaron segundos en pruebas de tres botes; y el victorioso single de Gregorio Zanini, en la categoría intermedia pre-oficial. En cambio, Joel Romero no llegó a tiempo al start y no pudo competir en single sub-23. Los resultados completos fueron los siguientes: -Single Intermedia Masculino: 1) Gregorio Zanini (Campana Boat Club); 2) Caetano Merlo (Paraná Rowing Club); 3) Manuel Schoo (Buenos Aires Rowing Club); 4) Natalio Matto (Rowing Club Argentino) -Cuádruple par Sub 23 Masculino - Copa CRIT "Omar Esper": 1) Club de Regatas Rosario (Franco Moretti, Matías Bodetto, Ignacio Pacheco, y Federico Pacheco); 2) Campana Boat Club (Joel Romero, Franco Almirón, Lionel Erba y Gregorio Zanini); 3) Club Náutico Zárate (Kevin Castrellón, Martín Agustín García, Martín Andrés García y Víctor García). -Cuádruple par Senior Masculino - Copa CRIT "Gabriel Bottazzini": 1) Club Náutico Zárate (Marcos Cabrera, Franco Calvo, Agustín Silvestro y Elías Pirez); 2) Campana Boat Club (Lionel Erba, Franco Almirón, Josué Viera Veneziani, y Joel Romero); 3) Club de Regatas La Plata (Federico Valenzuela, Rodrigo Sanchez, Martín Lasserre e Ignacio González Hrynkiewicz) Esta fue la sexta regata oficial en lo que va del 2018 y la segunda en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre. Habrá sólo una regata oficial más previa al Campeonato Argentino de Remo y se realizará el domingo 14 de octubre en aguas del majestuoso dique Potrerillos, ubicado sobre el río Mendoza, en la provincia de Mendoza. El CAR-2018 este año estará dividido en dos: 10 y 11 de noviembre será el Argentino para las categorías master, cadete y paralímpico, y los días 16, 17 y 18 para todas las demás categorías.

LAS MEDALLAS DE PLATA DEL CBC LLEGARON EN EL CUADRUPLE PAR SUB 23 Y EN EL CUADRUPLE PAR SENIOR.



Remo:

El Campana Boat Club sumó una medalla de oro y dos de plata en la regata oficial de Tigre

