El Camino de la Producción y el Trabajo Eva Perón, entre las rotondas de Mc Donald’s y Las Acacias, estará cerrado al tránsito de 20 a 22, según informaron desde el Municipio. Un nuevo simulacro de accidente vial se llevará a cabo este miércoles por la noche en el Camino de la Producción y el Trabajo Eva Perón entre las rotondas de Mc Donald’s y Las Acacias. Según informaron, el escenario simulará que un camión que transporta combustible colisionará con un colectivo de pasajeros y el escape del producto tóxico afectará a algunos de ellos. En ese sector y en las calles de acceso al barrio Romano y Vitramu, el tránsito estará cerrado de 20 a 22. La actividad, que es impulsada por la empresa Trasportes Beraldi en conjunto con Axion, contará con la participación de Defensa Civil, SAME, la Dirección General de Tránsito y Transporte, Bomberos Voluntarios, empresas del Comité Zonal, Policía Local, Cruz Roja y otras entidades públicas. Previo al ejercicio se realizará una jornada de capacitación de primeros auxilios y medidas de seguridad de los camiones cisterna a cargo de Bomberos Voluntarios y especialistas en la materia destinada al personal operativo de la Dirección de Tránsito, Policía, salud y otros agentes. Se recomienda no acceder al área indicada para evitar entorpecer el desarrollo de la actividad que se prevé durará aproximadamente una hora.

Dos años atrás también se realizó un ejercicio de similares características.

#Adelanto un nuevo simulacro de accidente, camión de Axion y colectivo, a realizarse este miércoles 26/09 a las 20,30hs en Av. Del Trabajo y Salta a metros de Puerto Nuevo. Participará el Comité Zonal, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Cruz Roja, SAME

y Dirección de Tránsito pic.twitter.com/gBnlWiKwN1 — (@dantrila) 26 de septiembre de 2018

Hoy se realizará un nuevo simulacro de accidente vial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: