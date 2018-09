Desde el miércoles 3 hasta el 22 de noviembre, los interesados deberán inscribirse en el nuevo Centro Educativo Municipal (Castelli 562) de 14 a 20. A partir del miércoles 3 de octubre comienza la inscripción para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2019 del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según informaron desde la Dirección de Educación del Municipio, se extenderá hasta el próximo 22 de noviembre. Para ello, los interesados tendrán que acercarse al Centro Educativo Municipal (Castelli 562) de 14 a 20. Los aspirantes deberán presentar una foto (4×4 color) y una fotocopia de DNI argentino actualizado (o documento de identidad de extranjero). Además, en el caso de que hayan finalizado los estudios secundarios, tendrán que presentar una fotocopia del Título analítico del secundario que esté legalizada por la Dirección de Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950, CABA) o la Constancia de título secundario en trámite original que acredite haber finalizado el secundario sin adeudar materias. Según comunicaron, hay plazo de un año contando desde la inscripción para entregar la fotocopia legalizada por la oficina de legalizaciones del CBC -sacando turno previo-. Si el aspirante está cursando el último año del secundario deberá presentar una constancia de alumno regular (original). En este caso, la inscripción es provisoria y sólo se completa presentando la "Constancia de título secundario en trámite" en los meses de diciembre, febrero y marzo. De no hacerlo, la solicitud de inscripción será dada de baja. Además, con la certificación de trabajo tendrán prioridad en la asignación de turno y sede. Para ello, deberán presentar el recibo de sueldo computarizado y/o Certificado de AFIP. Desde el Municipio comunicaron que "la inscripción es presencial, no se puede realizar vía internet o correo postal". "Además -completaron- la inscripción no es personal. Es decir, alguien puede inscribir otra persona excepto extranjeros sin DNI argentino para los cuales es estrictamente personal y únicamente en la sede central CBC". Para más información sobre la inscripción se recomienda visitar la siguiente página web: https://www.cbc.uba.ar/inscripcion.html

