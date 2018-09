El CICACZ monitorea la calidad del aire en Campana y Zárate

No existe en el país otra red de monitoreo de calidad de aire mantenida por tanto tiempo y en forma ininterrumpida sobre una región. Esto ha permitido tener información técnica estadística a la hora de analizar el estado de situación ambiental. En el año 2013 se llevó a cabo en Campana la firma de la actualización del Convenio del Programa de Monitoreo Continuo de la Calidad de Aire, que el CICACZ viene desarrollando en la zona de Campana y Zárate desde el año 1998 en forma ininterrumpida; en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y los municipios de Campana y Zarate. Este Convenio dio el marco institucional necesario para el funcionamiento de esta red, lo que significó también una inversión inicial por parte de las empresas en instrumental e instalaciones cercana a los 700.000 dólares, con equipos que han sido homologados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (UsEPA). De esta forma se da continuidad a un emprendimiento público-privado poco común en el país por su permanencia y por los actores que lo forman, que hacen que el mismo sea tomado como modelo a nivel Provincial y Nacional. El sistema de monitoreo continuo está compuesto por tres estaciones remotas de toma de muestras, que están instaladas en la Municipalidad de Campana, el Hogar Santa Teresita de la Ciudad de Zárate, y en el predio de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en el Partido de Campana. La red cumple con los siguientes procesos funcionales: medición de los parámetros en tiempo real. Transferencia de los datos obtenidos, tanto a las Autoridades Municipales como Provinciales on line. Almacenamiento y procesamiento de los datos en la estación central y su presentación. Estos procesos forman parte integral de un sistema que permite el conocimiento del estado de la calidad del aire en la zona, monitoreando: Dióxido de Azufre (SO2), Oxidos de Nitrógeno (NOx), Monóxido de Carbono (CO), Material Particulado en Suspensión (PM10), y Ozono (O3). A su vez, la estación ubicada en el predio de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano cuenta también con una estación meteorológica, ya que estos datos son de vital importancia a la hora de realizar los informes y evaluar las concentraciones medidas por las estaciones de monitoreo. La metodología adoptada por el CICACZ para la publicación de los datos resultantes, está basada en la aplicación del llamado Índice de Calidad de Aire (ICA). Este índice es una relación sencilla y estandarizada entre una medición de contaminantes y la afectación que el mismo puede generar a la salud. Es usado en diferentes partes del mundo para conocer la calidad de aire, dado que informa los efectos que puede traer el exponerse a determinadas concentraciones de los llamados contaminantes básicos, o criterio. La asignación y cálculo de los índices, se basan en los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son adoptados tanto por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), como también por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS). Es importante destacar que estos contaminantes monitoreados, pueden ser generados por la actividad humana, mediante fuentes fijas (fábricas, casas, etc.), o fuentes móviles (vehículos, barcos, aviones, trenes, etc.). Además, también existen fuentes naturales, como por ejemplo el polen emitido por las flores, el polvo procedente de la erosión eólica, quema de pastizales y las erupciones volcánicas. Los datos resultantes de las mediciones desarrolladas, son publicados en forma mensual en la página del CICACZ, recientemente actualizada y cuyo dominio es www.cicacz.com.ar. No existe en el país otra red de monitoreo de calidad de aire que haya monitoreado por tanto tiempo y en forma ininterrumpida una región, aplicando tecnología de punta permitiendo tener información técnica estadística de esta variable tan significativa a la hora de analizar el estado de situación ambiental. El sostenimiento de esta red se realiza a traves del aporte realizado en forma voluntaria por todas las empresas que forman parte del CICACZque son 21 empresas: Arauco Argentina S.A., Archroma S.A., Asoc. de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Bunge Argentina S.A., Cabot Argentina S.A.I.C., Clariant Argentina S.A., DAK Américas Argentina S.A., Hera Ailinco S.A., Honda Motor de Argentina S.A., Holcim Argentina S.A., Monsanto Argentina S.A.I.C., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Odfjell Terminals Tagsa S.A., Pampa Energía S.A., Pan American Energy, Petromining S.A., Praxair Argentina S.R.L., Recovering S.A., Tenaris Siderca S.A.I.C., Termoeléctrica Manuel Belgrano, y Toyota Argentina S.A.







El CICACZ monitorea la calidad del aire en Campana y Zárate

