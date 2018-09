El juez Bonadío citó a Paolo Rocca a indagatoria

Es en el marco de la investigación por supuestos sobornos en la obra pública. El juez federal Claudio Bonadio citó este martes a declaración indagatoria a Paolo Rocca, Presidente del Grupo Techint, y Marcelo Mindlin, empresario del sector energético, en el marco de la causa en la que se investigan supuestos sobornos en la obra pública. El magistrado los llamó para el 16 y 17 de octubre próximo, como parte de la segunda tanda de indagatorias que tomará en la investigación. Rocca fue citado luego de que Luis Betnaza, director corporativo de Techint, declarara como imputado colaborador que tres ex funcionarios kirchneristas le reclamaron dinero para interceder a favor de la compañía ante el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez. Betnaza también reconoció haberle ordenado al ex director de administración de Techint Héctor Zabaleta que coordinara las entregas con el ex secretario Roberto Baratta. En tanto, Mindlin, CEO de Pampa Energía, fue convocado porque la dirección de sus oficinas aparecen en los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno.. SIGUE LA CAUSA Bonadio tiene previsto indagar hoy a Eduardo "Wado" De Pedro y a José Ottavis, mientras que el jueves será el turno de Andrés "Cuervo" Larroque y el viernes del empresario Sergio Szpolski. Los referentes de la agrupación "La Cámpora" fueron convocados como imputados por la documentación que muestra que algunos de los bolsos con dinero que registró Centeno tenían como destino la financiación de la campaña electoral del kirchnerismo en 2015. Esa información fue corroborada por empresarios que se presentaron como imputados colaboradores en el causa, como el empresario Angelo Calcaterra, ex titular de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri. Además, se secuestró documentación en la vivienda de Martín Larraburu, secretario del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que da cuenta de la distribución de fondos para los referentes de "La Cámpora" en tiempos de campaña. Luego de esta segunda tanda de indagatorias, se prevé que el juez defina la situación procesal de todos ellos, incluida la de Abal Medina, que aún no fue resuelta. Hasta el momento, el juez Bonadio procesó a 42 personas, entre ellas a la ex presidenta Cristina Kirchner como "jefa" de una asociación ilícita que montó un sistema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015, y también impuso la prisión preventiva de otras 15. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli apeló ese fallo ante la Cámara Federal, pues pretende que Cristina Kirchner sea procesada por un total de 913 hechos de dádivas y no por 22 como lo hizo Bonadio.

