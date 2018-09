La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/sep/2018 Por primera vez en Campana:

Durará tres días, desde este jueves al sábado 29. Habrá talleres, música, proyecciones y charlas en las instalaciones de la Escuela de Arte Ricardo Carpani y en el Teatro Pedro Barbero. Es de entrada libre y gratuita. "Our Fest", es el festival internacional de animación en stop motion que se realiza en Argentina. Es un festival independiente que nació con el fin de apoyar al sector de la animación y dar a conocer aún más la técnica del stop motion en el país. En abril de 2018 se realizó la primera edición y la temática del mismo fue "Derechos Humanos y Ambientales en el mundo" con el objetivo de fomentar el conocimiento, la reflexión y la toma de acción ante la situación mundial en derechos humanos y ambientales, promoviendo un cine comprometido y de gran valor artístico. El Our Fest, recorre el país con muestras itinerantes durante todo el año. En esta oportunidad durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, se realizará una agenda completa en nuestra ciudad. Este jueves 27, el estudio de animación Tamandúa y Can Can Club darán talleres de stop motion a alumnos de escuelas secundarias de la ciudad, en la Escuela de Arte Ricardo Carpani. El viernes 28 a las 16 horas el realizador Santiago Bou Grasso llegará desde Bariloche para brindar una charla audiovisual ¿Cómo hacer un corto de animación? en la Escuela de Arte Ricardo Carpani. Mientras que el sábado 29 a las 18 horas en las instalaciones del Teatro Pedro Barbero, Tamandúa Estudio, Can Can Club y Santiago Bou, compartirán una mesa donde hablarán de sus trabajos y contarán cómo es trabajar en el sector de la animación en Argentina. Una hora más tarde se proyectará la selección oficial de cortos de stop motion que participaron de la última edición del Our Fest durante el pasado mes de abril. Para cerrar el encuentro, bandas locales compartirán su música con todo el público presente. La entrada es libre y gratuita. Para más Informes: contacto@stopmotionourfest.com // Facebook: stop motion our fest BIOGRAFÍA DE SANTIAGO BOU. Nació en 1979 en Buenos Aires. Diseñador en Comunicación Visual graduado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Director de animación, ilustrador, historietista y docente. Trabajó como animador 2D en 7 largometrajes tanto argentinos como internacionales, entre los que se destacan "Nocturna" y "Gisaku" de Filmax Animation. A la par trabajó en animación de licencias para compañías como Disney Television y Cartoon Network Latin América y co-dirigió un segmento animado para Netflix. Con sus cortometrajes, en particular con "El Empleo" y "Padre", recibió más de 200 Premios en Festivales de Cine de todo el mundo. Sus cortos fueron premiados en Festivales como Annecy, Hiroshima, Anima Mundi, Biarritz y Huesca, por citar algunos. Fue becado en tres oportunidades por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Se desempeñó como Jurado Oficial en varios Festivales de Argentina, EEUU, Corea, Chile, Ecuador, Uruguay, Italia y España. También dictó conferencias y talleres en Francia, Cuba, Bolivia, Japón y China. Actualmente reside en Bariloche, Patagonia Argentina, trabajando como docente en la Universidad Nacional de Rio Negro mientras realiza sus cortometrajes de animación independiente.

