Un análisis de orina es una prueba que sirve para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos, como infecciones en las vías urinarias, enfermedad renal y diabetes. El análisis de orina implica examinar el aspecto, la concentración y el contenido de la orina. Los resultados anormales de un análisis de orina pueden indicar que hay una enfermedad. Por ejemplo, una infección en las vías urinarias puede hacer que la orina se vea turbia, en lugar de transparente. Tener niveles elevados de proteína en la orina puede ser un signo de enfermedad renal. Los resultados poco frecuentes de un análisis de orina suelen requerir más análisis para descubrir el origen del problema. Por qué se realiza El análisis de orina es una prueba frecuente que se realiza por varios motivos: · Para evaluar tu salud general. El médico puede recomendarte el análisis de orina como parte de un examen médico de rutina, para revisar un embarazo, como preparación prequirúrgica o durante la internación en el hospital para detectar diversos trastornos, como diabetes, enfermedad renal y enfermedad hepática. · Diagnosticar una enfermedad. El médico puede sugerirte el análisis de orina si estás experimentando dolor abdominal, dolor de espalda, micción frecuente o dolorosa, sangre en la orina u otros problemas urinarios. El análisis de orina puede ayudar a diagnosticar la causa de estos síntomas. · Controlar una enfermedad. Si se te ha diagnosticado una afección, como enfermedad renal o enfermedad de las vías urinarias, el médico puede recomendarte el análisis de orina en forma periódica para controlar la enfermedad y el tratamiento. Cómo te preparas: Si solamente te vas a realizar un análisis de orina, puedes comer y beber con normalidad antes del análisis. Si vas a realizarte otros análisis al mismo tiempo, es posible que debas ayunar durante un cierto tiempo antes de la prueba. Tu médico te dará instrucciones específicas. Muchos fármacos, como los medicamentos y los suplementos de venta sin receta médica, pueden afectar los resultados del análisis de orina. Antes de un análisis de orina, informa al médico sobre los medicamentos, las vitaminas o los suplementos que tomes. Lo que puedes esperar Según tu situación, puedes recolectar una muestra de orina en casa o en el consultorio del médico, quien te proporcionará el recipiente para la muestra de orina. Es posible que te pidan recolectar la muestra a primera hora de la mañana, ya que, en ese momento, la orina está más concentrada y cualquier anomalía en los resultados puede ser más evidente. Resultados En un análisis de orina, la muestra de orina se evalúa de tres modos: examen visual, prueba con varilla indicadora y examen microscópico. En general, un análisis de orina por sí solo no brinda un diagnóstico definitivo. Según el motivo por el cual el médico recomendó este análisis, los resultados anormales pueden requerir seguimiento o no. El médico puede evaluar los resultados del análisis de orina junto con los de los otros exámenes (u ordenar pruebas adicionales) para decidir las próximas medidas. Por ejemplo, si en los otros aspectos eres una persona sana y no tienes signos ni síntomas de enfermedad, es posible que obtener resultados un poco más elevados de lo normal en un análisis de orina no sea motivo de preocupación, y quizás tampoco requiera seguimiento. Sin embargo, si te diagnosticaron una enfermedad renal o de las vías urinarias, los niveles altos pueden indicar la necesidad de cambiar el plan de tratamiento. Escrito por el personal de Mayo Clinic



Análisis de orina

