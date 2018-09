El encuentro fue confirmado para las 15.30 horas y también se conoció la designación de la terna arbitral. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación del fin de semana para el fútbol de Ascenso y, a su vez, informó las ternas arbitrales para cada uno de los encuentros. Así, quedó confirmado que Villa Dálmine recibirá este sábado a partir de las 15.30 horas a Deportivo Morón en un partido correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Además, se conoció que Yamil Possi será el árbitro de dicho cotejo, acompañado por los asistentes Maximiliano Castelli y Rubén Bustos. Será la 14ª vez que Possi dirija al Violeta, que en los 13 partidos anteriores con este referee cosechó 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Sin embargo, ya pasaron casi dos años y medio de la última vez que Possi arbitró un juego del equipo de nuestra ciudad: fue el 4 de abril de 2015, cuando superó 1-0 como local a Guaraní Antonio Franco de Misiones por la novena fecha del Nacional B 2015. Para recibir al Gallito, el entrenador Felipe De la Riva podrá volver a contar con Fernando Alarcón, quien ya cumplió su fecha de suspensión tras haber sido expulsado por doble amarillas frente a Mitre de Santiago del Estero. El marcador central volvería así a la titularidad en reemplazo de Cristian González. Por su parte, Morón llegará a Campana sin haber podido conseguir resultados positivos en el arranque de este campeonato. En su debut igualó como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, luego cayó frente a Almagro y Platense y en su última presentación empató el lunes como local ante Gimnasia de Mendoza a pesar de jugar más de 50 minutos con un hombre de más. Esta seguidilla de resultados generaron que Morón no pudiera despegar en los Promedios (tiene 1,250, al igual que Villa Dálmine) y también algunas críticas hacia Walter Nicolás Otta, quien se mostró dolido por ello: "Me da bronca porque hemos trabajado muchísimo en estos tres años y siempre ha venido la buena. Después de tanto tiempo de éxitos que hemos tenido como haber llegado a la semifinal de la Copa Argentina por primera vez en la historia del club o de haber ascendido, el crédito ahora sólo dura cuatro partidos. La verdad que es un poco injusto, pero el fútbol es así", señaló "Nico" a la salida de los vestuarios el pasado lunes tras el empate con Gimnasia (M).



YAMIL POSSI NO DIRIGE AL VIOLETA DESDE ABRIL DE 2015, CUANDO VILLA DÁLMINE VENCIÓ 1-0 COMO LOCAL A GUARANÍ ANTONIO FRANCO. NACIONAL B – FECHA 5 VIERNES 15:35 horas: Almagro vs Sarmiento / (TV) / Héctor Paletta 21:00 horas: Atlético de Rafaela vs Nueva Chicago / Nazareno Arasa SÁBADO 15:30 horas: Arsenal vs Mitre (SdE) / Pedro Argañaraz 15:30 horas: Villa Dálmine vs Deportivo Morón / Yamil Possi 17:05 horas: Def. de Belgrano vs Temperley / (TV) / Leandro Rey Hilfer DOMINGO 14:35 horas: Los Andes vs Ferro (TV) / Gerardo Méndez Cedro 15:30 horas: Olimpo (BB) vs Guillermo Brown (PM) / Ramiro López 16:30 horas: Gimnasia (M) vs Independiente Rivadavia / Julio Barraza 16:35 horas: Platense vs Quilmes / (TV) / Gastón Suárez LUNES 20:00 horas: Agropecuario vs Chacarita / (TV) / Lucas Novelli 22:00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Brown (A) / Sebastián Mastrángelo DOMINGO 14 DE OCTUBRE 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Instituto / Pablo Díaz LIBRE: Santamarina (Tandil)

Primera B Nacional:

Villa Dálmine recibe el sábado a Deportivo Morón con arbitraje de Yamil Possi

