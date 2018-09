Las dos victorias que consiguió esta temporada fueron en horario matutino. Esta vez, el árbitro será Daniel Zamora. Con el anuncio de la programación del fútbol de Ascenso para este fin de semana se confirmó que Puerto Nuevo volverá a jugar en horario matutino. Será este domingo, desde las 11 de la mañana, cuando reciba la visita de Atlético Lugano en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Primera D, que se disputará en el estadio Carlos Vallejos y que tendrá arbitraje de Daniel Zamora. Para el Auriazul será la tercera vez en cinco fechas que se presentará por la mañana. Hasta el momento, le ha ido perfecto cada vez que tuvo que madrugar: le ganó 2-0 como visitante a Central Ballester y superó 2-0 como local a Defensores de Cambaceres. Dicen que "no hay dos sin tres", y en el barrio Don Francisco se ilusionan con la posibilidad de volver a la victoria y consolidarse como protagonista de la actual temporada. Actualmente, el equipo dirigido por la dupla conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina comparte la segunda posición con Yupanqui. Ambos tienen 8 puntos, producto de dos triunfos y dos empates en cuatro presentaciones. En el caso del Portuario ha recibido apenas un gol: Julio Gauna (Atlas) le marcó a los 28 minutos del debut frente a Atlas. Así, el arquero Leandro Bonnet acumula hoy un invicto de 332 minutos que espera poder extender este domingo frente a Lugano. El Naranja, por su parte, llegará a Campana después de haber caído 1-0 frente a Argentino de Rosario, equipo que había perdido sus primeros tres compromisos. Así, Lugano sigue sin poder ganar en el campeonato, suma apenas un punto y está anteúltimo en la tabla de posiciones (apenas por encima de Deportivo Paraguayo, que jugó tres y perdió los tres). El único punto del equipo de Tapiales fue producto del empate en el debut frente a Yupanqui. Luego, en la segunda fecha quedó libre y posteriormente sufrió derrotas ante Liniers y Argentino de Rosario.

Foto: Archivo. PRIMERA D – FECHA 5 VIERNES 15.30 horas: Claypole vs Central Ballester / Lucas Brumer SÁBADO 11.00 horas: Juventud Unida vs Def. de Cambaceres / Edgardo Kopanchuk 11.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Muñiz / en Liniers / Lucas Mattis 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Liniers / Sebastián Martínez DOMINGO 11.00 horas: Puerto Nuevo vs Lugano / Daniel Zamora 11.00 horas: Centro Español vs Atlas / en Lugano / Kevin Alegre LUNES 15.30 horas: Argentino de Merlo vs Yupanqui / Sebastián Habib

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el domingo por la mañana a Lugano

