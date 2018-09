La capitana de Puerto Nuevo, Marisa González, se refirió al triunfo 4-0 ante Atlas en el inicio del torneo de Primera B de AFA. El pasado fin de semana comenzó el campeonato de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y para las chicas de Puerto Nuevo, el arranque fue positivo: goleada 4-0 como local sobre Atlas con dobletes de Karen Ramírez y Manuela Cardozo en la tarde del sábado. De esta manera, las Portuarias asoman en lo más alto de la Zona A por diferencia de gol, dado que superan a Luján (+3) y Deportivo Español (+1), los otros dos equipos que comenzaron ganando. Los resultados de esta primera fecha de la Zona A fueron: Camioneros 0-1 Ferro Carril Oeste; Defensa y Justicia 2-2 Banfield; Argentino de Rosario 1-4 Luján; Deportivo Español 2-1 Estudiantes de Caseros. En tanto, Real Pilar quedó libre. Mientras que por la Zona B jugaron: Argentino de Quilmes 1-4 Gimnasia y Esgrima de La Plata; Almirante Brown 0-0 Deportivo Merlo; Comunicaciones 3-1 All Boys; y Argentinos Juniors 1-2 SATSAID. Fue suspendido Liniers vs Deportivo Armenio, al tiempo que Lima FC quedó libre. En esta primera etapa de la temporada, los 22 equipos que participan en la Primera B inician divididos en dos zonas y jugarán todos contra todos en cada grupo, a una sola rueda. Así, concluidas las 11 fechas, los cinco mejores de cada grupo avanzarán a la Zona Campeonato, mientras que los restantes doce integrarán la Zona Permanencia. Nuevamente se jugará todos contra todos, pero ida y vuelta y al cabo de esa etapa, el ganador de la Zona Campeonato ascenderá a Primera A, mientras que los ubicados del 2º al 5º puesto disputarán un Reducido por el segundo ascenso. SATISFACCIÓN Y AUTOCRÍTICA El debut frente a Atlas también significó el estreno oficial de Néstor Daniel Gómez como director técnico de las chicas de Puerto Nuevo. Y para este primer encuentro alistó a: Jacqueline Schmidt; Rocío González, María Elena Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Milagros Soria, Marisa González, Emilce Correa, Samanta Martín; Manuel Cardozo y Karen Ramírez. En tanto, en el banco de suplentes estuvieron: Olga Gamarra, Erica Luque, Florencia Zapata, Rocío Acosta, Sabrina Ogrine, Lucila Molina y Florencia Torrez. "El partido arrancó mal, porque no podíamos agarrar la pelota y jugar. Ellas jugaban con pelotazos y nosotros no podíamos pararla y jugar", explicó la capitana Marisa González. "Por suerte, con el correr de los minutos, pudimos ir generando situaciones de gol y convertir dos veces para irnos al entretiempo con mayor tranquilidad", agregó la volante. Con esa tranquilidad, y dejando atrás los nervios lógicos del debut, las Portuarias mejoraron en el segundo tiempo, consiguieron tener mejor juego colectivo y tanto Karen Ramírez como Manuel Cardozo se reencontraron con la red para sellar el 4-0. "Lo mejor del equipo fue la ambición para buscar el arco rival y llegar a los goles. No jugamos como queríamos, pero dejamos todo", analizó González en diálogo con La Auténtica Defensa. Más allá de no alcanzar el nivel pretendido, comenzar ganando y hacerlo con contundencia es significativo para un plantel que apunta a volver a la Primera A. "Para nosotras, arrancar ganando es lo más importante, porque nos da mucha confianza para lo que viene", remarca la capitana Auriazul. EL PRÓXIMO COMPROMISO Por la segunda fecha de la Zona A, las Portuarias visitarán a Luján, equipo que también comenzó con una sólida victoria (4-1 sobre Argentino de Rosario). "Entrenaremos para este compromisos corrigiendo los errores del partido frente a Atlas y trabajando como siempre en la parte física y táctica. Apuntamos a ascender, pero sabemos que tenemos que ir paso a paso, con constancia y sacrificio en cada entrenamiento y en cada partido", cierra Marisa, ya pensando en el próximo escalón. La segunda fecha de la Zona A tendrá, además, los siguientes encuentros: Estudiantes de Caseros vs Defensa y Justicia; Banfield vs Argentino de Rosario; Atlas vs Camioneros; y Ferro Caril Oeste vs Real Pilar. Libre quedará Deportivo Español, por lo que en caso de ganarle a Luján, las chicas Auriazules quedarán como únicas punteras.

LA PRIMERA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO EN ESTA NUEVA TEMPORADA DE AFA.





KAREN RAMÍREZ FESTEJA UNO DE LOS DOS GOLES QUE LE CONVIRTIÓ A ATLAS LUIS OLIVETO EN EL CARLOS VALLEJOS El exarbitro Luis Oliveto, de notoriedad en Primera División en la década del ´90, estuvo presente el sábado en el partido entre Puerto Nuevo y Atlas por la primera fecha del campeonato de la Primera B de fútbol femenino. ¿La razón? Su hijo fue uno de los jueces de línea del encuentro. Actualmente, Oliveto sigue ligado al arbitraje, aunque ahora lo hace como docente: brinda clases en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. "Así que paso seguido por Campana", señaló en diálogo con LAD. En ese sentido consultó sobre el estadio de Puerto Nuevo, dado que su recuerdo dirigiendo al Auriazul era de los primeros años de la década de 1980, cuando el Portuario utilizaba el estadio municipal que estaba ubicado donde hoy se encuentra el Parque Urbano.

LUIS OLIVETO



Fútbol Femenino:

"Arrancar ganando nos da mucha confianza"

