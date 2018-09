Cayeron 3-1 como visitantes y sus chances de ascender nuevamente se diluyen. Era el partido para dar el golpe. A priori era muy complicado, pero la gran chance de la Primera Damas del Campana Boat Club para colocarse en la disputa directa por el segundo ascenso de categoría era ganarle al líder y quedar a dos puntos, con cuatro partidos aun por jugarse. Otro resultado era, prácticamente, olvidarse de la Primera "D", al menos en este 2018. Y a pesar que el CBC hizo un gran partido y jugó de igual a igual con gran intensidad, San Isidro Club "D" terminó imponiendo condiciones como local y se quedó con el triunfo por 3 a 1 por la séptima fecha de la Zona 2 del Torneo Reubicación E/F. Más allá de algunas desconcentraciones, sobre todo al comienzo del partido, la principal diferencia entre ambos conjuntos fue la efectividad en el área rival: SIC anotó cuando llegó y el CBC no pudo. Los goles del elenco de San Isidro fueron obra de Luciana Nahuel (2) y María José Vigo, mientras que para el equipo de nuestra ciudad anotó María Eugenia Díaz (el 1 a 1 parcial) El once inicial que dispuso el coach Adrián Zottola para el CBC fue con: Romina Guerrero (arquera); Florencia Núñez, Melina Dabusti, Candela Corrata, Camila Tenembaum; Camila Pérez Johanneton, Constanza Santini (capitana), Sofía González, Damiana Pinto; Candela Noir y María Eugenia Díaz. Dadas las lluvias del sábado, apenas dos partidos pudieron completarse en esta séptima fecha: El Retiro goleó 4-0 a Los Pinos y Manuel Belgrano igualó 1-1 con San Carlos "B". La próxima fecha enfrentará al CBC contra otro de los equipos que dominan esta Zona 2 de la Reubicación E/F, Camioneros. El resto de los partidos serán: Manuel Belgrano vs. El Retiro, San Carlos "B" vs. Universitario La Plata "C", Regatas Avellaneda "B" vs. Belgrano Day School, y San Martín ‘’C’’ vs. Los Pinos.

MELINA DABUSTI FUE UNA DE LAS ONCE TITULARES DEL CAMPANA BOAT CLUB FRENTE A SIC "D". DIVISIONES MENORES Durante la jornada disputada el pasado sábado en San Isidro, en la previa al encuentro de Primera División jugaron las divisiones menores del CBC con los siguientes resultados: -Intermedia: victoria 6 a 2 con goles de María Luz Gentilini (2), Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Paula Fernández y Regina Strobino. -Quinta División: Victoria 5 a 0 con tantos de Agustina García (2), Lucía Barczyñsky, Martina De La Barrera y Fátima Tenembaum. -Sexta División: Victoria 7 a 0, con goles de María Luz Balerio Echeverróa (2), Miranda Carchini, Chiara Faggioli, Azul Montero, Valentina Núñez, y María Paz Pérez Johanneton. -Séptima División: Victoria 15 a 0 con goles de María del Pilar González (3), María Luz Balerio Echeverría (2), Pía Dell Acqua (2), Valentina Núñez (2), Valentina Peralta Rial (2), María Paz Pérez Johanneton (2), Candela Angeleri Lijo y Renata Mocchiutti

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Campana Boat Club cayeron ante el líder SIC "D"

