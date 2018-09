La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/sep/2018 Tres de cinco:

Abella inauguró ayer el tramo que se extiende desde Becerra hasta Güemes. "Ahora seguiremos con la siguiente cuadra, donde además estamos encarando una inédita obra hidráulica para evitar inundaciones", remarcó el Intendente. El intendente Sebastián Abella inauguró ayer la tercera cuadra de la nueva Rocca, que se extiende de Becerra a Güemes, y recibió las felicitaciones de vecinos y comerciantes por la obra. "Llegó el día de abrir la tercera cuadra para todos los vecinos y eso me pone muy feliz. La obra va mucho más rápido de lo previsto porque pensábamos inaugurarla el 1º de octubre pero el clima acompañó y la empresa hizo los trabajos con velocidad", manifestó Abella al recorrer la cuadra junto al director de Seguimiento y Control de Obras del Ministerio del Interior, Marcelo Daniel Cano. Abella también indicó que la avenida "está cambiando por completo", al tiempo que reveló su ansiedad por verla finalmente terminada. "Ya estamos en más de un 60% de la obra y eso es una muy buena noticia", señaló. Y aclaró que "ahora empieza un tramo más complejo porque además de su puesta en valor de la avenida se realiza una inversión muy grande para realizar la obra hidráulica y terminar con los anegamientos". Además, destacó el trabajo en equipo entre la empresa JUSA y la Secretaría de Planeamiento del Municipio "para fiscalizar y controlar la obra y realizarla con celeridad". Hacia el final, el Intendente remarcó que la nueva Rocca se convertirá en un lugar cercano a todos los vecinos y, sumado a otras obras de embellecimiento y puesta en valor de espacios públicos, "seguirá cambiando la ciudad". Cano, en tanto, elogió las gestiones del intendente Abella para llevar adelante la obra y atender personalmente las inquietudes que se presentaron con su proceso. Asimismo, destacó la obra por su calidad y desarrollo al tiempo que aseguró que por la credibilidad que logró el Gobierno nacional "las obras en Campana están garantizadas y se van a terminar". Hacia el final, el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente, Sergio Agostinelli, hizo hincapié en que la decisión de realizar la remodelación cuadra a cuadra fue atinada debido a que se fueron solucionando los problemas iniciales a la vez que calificó de "transcendental" la obra hidráulica que se lleva a cabo en la zona para mitigar las inundaciones. "La lluvia no generó complicaciones y por ahora está respondiendo como lo habíamos planificado", comentó. Y concluyó: "Con esta obra queremos que los vecinos comiencen a disfrutar no solo de esta avenida sino también de todo lo que se llame el paseo costero cuyo proyecto está en la parte final y su primera parte está próximo a ejecutarse". Acompañando la inauguración también estuvieron presentes concejales del Bloque Cambiemos, representantes de la empresa JUSA y funcionarios de la Secretaría de Planeamiento del Municipio.

