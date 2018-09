Tuvo lugar en la noche de este miércoles. Participaron Defensa Civil, SAME, la Dirección General de Tránsito y Transporte, Bomberos Voluntarios, empresas del Comité Zonal, Policía Local, Cruz Roja y otras entidades públicas Un nuevo simulacro de accidente vial se llevó a cabo anoche entre las rotondas de Mc Donald’s y Las Acacias. La actividad promovida por la empresa de Trasportes Beraldi en conjunto con Axion; contó con la participación de Defensa Civil, SAME, la Dirección General de Tránsito y Transporte, Bomberos Voluntarios, empresas del Comité Zonal, Policía Local, Cruz Roja y otras entidades públicas. Previo al ejercicio se realizó una jornada de capacitación de primeros auxilios y medidas de seguridad de los camiones cisterna a cargo de Bomberos Voluntarios y especialistas en la materia. Si bien la actividad fue informada con anticipación por todos los medios de difusión y se buscó un horario donde el impacto vial sea mínimo, se generó cierto congestionamiento de tránsito y no faltó el distraído que pensó que la tragedia era real y no un simulacro programado.

#Dato VIDEO Simulacro de anoche, Accidente con derrame de combustible, espuma colocada por Bomberos para neutralizar y el traslado de las víctimas del colectivo @CampanaInfo1 @LADdigital @campanagov @lapanaweb pic.twitter.com/cVgX09QIxr — (@dantrila) 27 de septiembre de 2018 #Dato se realizó con éxito el simulacro de choque en Camino Del Progreso, entre las rotondas de Las Acacias y Mc Donald´s, en este caso involucraba un colectivo local y un camión de combustibles, al menos diez víctimas trasladadas por Bomberos, Cruz Roja y el SAME [hilo] pic.twitter.com/L34qkaOlj4 — (@dantrila) 27 de septiembre de 2018 #Adelanto se realiza una charla en el salón del Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad antes del simulacro a realizarse hoy en el Camino de la Producción y el Trabajo Eva Perón, e/ la rotonda de Mc´Donalds y Las Acacias. De las 20 a 22 horas el tránsito estará cerrado ⚠️ pic.twitter.com/pHebrpC4FO — (@mawifelizia) 26 de septiembre de 2018

Esta vez no hubo heridos:

