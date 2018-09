"La imagen negativa de la justicia es del 91% en algunas provincias"

MENOS DERECHOS QUE UN PERRO "Nadie podía tener la más mínima sospecha de que existiera una ley en la cual un perro tenga más derecho que un trabajador. Porque eso es la Ley de ART: usted atropella a un perro, y pueden demandarlo por daños y perjuicios automáticamente. Ahora, si usted atropella a un trabajador in itínere, ese trabajador tiene que pasar por una comisión médica que le da un turno a 90 o 120 días para que un médico determine la magnitud de su derecho. Es algo tan absurdo, que no sospechamos que podía pasar", dijo Bienvenido Rodríguez Basalo, sobre la nueva Ley de ART y la reciente adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la misma. Lo dijo Bienvenido Rodríguez Basalo, durante su visita a Campana. Es candidato a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura por los Abogados del Interior en representación de la Lista 3 "Compromiso con la Constitución". "Hoy los abogados tenemos la enorme responsabilidad de decirle a la sociedad que esta justicia ni la queremos, ni mucho menos la merecemos", aseguró Bienvenido Rodríguez Basalo en la sede del Colegio de Abogados Zárate Campana. Basalo es el candidato de la Lista 3 "Compromiso con la Constitución" para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura por los Abogados del Interior, cuya elección tendrá lugar el próximo 5 de octubre. En el caso de los colegiados locales, para votar deberán presentarse en la sede de French 222, con DNI, a partir de las 18. "Nos presentamos a elecciones porque estamos muy preocupados por cómo funciona la Justicia Federal en nuestro país, estamos recorriendo la totalidad de las provincias. En algunas de ellas, la imagen negativa de la justicia asciende al 91% y en parte los abogados somos responsable de ello por más que estemos del otro lado del mostrador", agregó el candidato oriundo del Colegio de Abogados de Quilmes. "El Consejo de la Magistratura no sólo designa la terna, sino que también tiene una comisión disciplinaria respecto a la inconducta de los jueces, maneja el presupuesto, y establece el reglamento del funcionamiento de la justicia. Los constituyentes de 1994 nos pusieron como meta la despolitización de la justicia, y que la justicia funcione correctamente, con idoneidad y con imparcialidad. Para ello, lo primero que necesitamos en el Consejo de la Magistratura es que quien nos represente, represente a los abogados y sólo a ellos: no queremos representar a los jueces, a las provincias, ni al pueblo, tampoco a los universitarios. Lo único que pretendemos es lo que debe ser nuestro rol: representar a nuestros colegas a través de un sistema que con equilibrio determine cómo tiene que ser el camino de la justicia", comentó Basalo quien invitó a todos los colegiados de Zárate Campana a participar en las elecciones de viernes 5.

