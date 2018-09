P U B L I C



Jugarán desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209 por la tercera fecha de la Zona B. El Club Ciudad de Campana y el Campana Boat Club se enfrentarán esta noche por tercera vez en el año en el marco de la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Los dos duelos anteriores fueron por el Torneo Oficial y con planteles muy diferentes a los que se encontrarán hoy desde las 21.30 en el gimnasio de Chiclana 209. Es que para este Clausura, el CCC presenta un equipo "alternativo" al que utilizará en el Provincial, con mayoría de jóvenes que regresaron al club después de haber pasado, justamente, por el CBC, acompañados por valores juveniles de las divisiones formativas. En tanto, el Celeste ha renovado por completo su plantilla respecto al Oficial: sólo continúa Leandro Fink en relación a ese torneo; han regresado jugadores mayores como Gustavo Marafiotti; y juveniles como Gianluca Cinquini y Santiago Michelotti tienen participación importante. A este compromiso arriban con presentes diferentes, porque el Tricolor venció en sus dos primeras presentaciones (a Central Buenos Aires como local y a Independiente de Zárate como visitante), mientras que Boat Club todavía no ha podido ganar (cayó frente a Independiente y Honor y Patria de Capilla del Señor). En cuanto a lo individual, en el CCC se han destacado los aportes ofensivos del juvenil Joaquín Aguilar (19,5 puntos de promedio) y Santiago Fernández (12,5), mientras que los mejores del CBC en este arranque han sido el interno Gustavo Marafiotti (13 puntos de promedio) y el base juvenil Gianluca Cinquini (12). RESULTADOS FECHA 2 Zona A: Defensores Unidos 89-89 Belgrano (Z); Tempestad de San Antonio de Areco vs Náutico San Pedro (suspendido). Libre: Atlético Baradero. Zona B: Boat Club 71-74 Honor y Patria (Capilla del Señor); Independiente (Z) 50-60 Ciudad de Campana; Central Buenos Aires 75-72 Náutico Zárate. Zona C: Porteño (General Rodríguez) vs Unión de Del Viso (suspendido); Universidad de Luján 37-81 Sportivo Pilar. Libre: Atlético Pilar. Zona D: Deportivo Arenal (Ingeniero Maschwitz) 82-62 Capilla Racing; Ingeniero Raver (Los Cardales) 64-57 Sportivo Escobar. Libre: Independiente (E). PARTIDOS FECHA 3 Zona A: Náutico San Pedro vs Atlético Baradero (sábado 20.30); Belgrano vs Tempestad (domingo 20.00). Libre: Defensores Unidos. Zona B: Ciudad de Campana vs Boat Club (hoy 21.30); Náutico Zárate vs Independiente (viernes 21.00); Honor y Patria vs Central Buenos Aires (viernes 21.30). Zona C: Sportivo Pilar vs Atlético Pilar (viernes 21.30); Unión vs Universidad de Luján (lunes 21.30). Libre: Porteño. Zona D: Sportivo Escobar vs Independiente de Escobar (sábado 20.30); Ingeniero Raver vs Capilla Racing (domingo 20.30). Libre: Deportivo Arenal.

EL CAMPANA BOAT CLUB BUSCA SU PRIMERA VICTORIA EN ESTE CLAUSURA. HASTA EL MOMENTO CAYÓ CON INDEPENDIENTE Y CON HONOR Y PATRIA.





CIUDAD GANÓ SUS PRIMEROS DOS COMPROMISOS: ANTE CENTRAL BUENOS AIRES COMO LOCAL Y FRENTE A INDEPENDIENTE COMO VISITANTE (FOTO: MAURO VALERIO)



Básquet:

El clásico entre Ciudad y Boat Club se reedita esta noche por el Clausura de la ABZC

