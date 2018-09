El municipio aclara la situación de un comercio

El lugar -ubicado en Luis Costa y Rocca- fue clausurado porque no poseía habilitación municipal, libretas sanitarias, ni licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas. El Municipio, a través de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, aclaró la situación de un comercio que no está habilitado para funcionar. El lugar –situado en Luis Costa y Rocca- fue clausurado días atrás dado a que el responsable del mismo no presentó las libretas sanitarias correspondientes a las tres personas que trabajan allí. Además, el contribuyente presenta deudas en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, motivo por el cual fue notificado por escrito en el mes de marzo del corriente año para que regularice su situación. Asimismo, en el comercio se hallaron bebidas alcohólicas en exhibición para su venta sin contar con la correspondiente licencia expedida por la Dirección Provincial de Registro y Control para su comercialización del Ministerio de Seguridad bonaerense. Al detectar las irregularidades antes mencionadas, los inspectores labraron un acta dejando constancia de que al momento de intentar al contribuyente de que debía retirar las bebidas alcohólicas, éste los agredió verbalmente profiriéndoles gritos e insultos. En este marco, personal municipal con el acompañamiento de la Policía Local colocaron tres fajas de clausura en la puerta de acceso al mismo. Tras esto, el responsable del lugar ingresó a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de forma violenta, pateando la puerta de acceso principal y agrediendo verbalmente con gritos e insultos al personal municipal. Allí, el jefe de División del Departamento Administrativo de Inspección explicó detalladamente las circunstancias que motivaron la clausura impuesta. Días después, no obstante, se verificó que las fajas habían sido rotas, por lo que procedieron a su recolocación. Según informaron, las mencionadas actas fueron enviadas al Juzgado de Faltas Nº 1 del Municipio, que dio inicio a la causa contravencional Nº 124/19 y resolvió la conformación de la clausura

Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View.



El municipio aclara la situación de un comercio

