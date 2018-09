P U B L I C







"En las viejas cuevas, las rocas de ayer cantaban goteando oscuridad, resonando como si fuera un diapasón." -Seamus Heaney Las cuevas o cavernas son lugares extraordinarios de nuestro planeta, han sido fundamentales en el desarrollo de la vida, sirviendo de refugio para diversos organismos vivos a lo largo de la historia, incluyendo al hombre. Las Cuevas de Longyou y las de Huashan son dos magníficos complejos de cuevas subterráneas ubicadas en China. Resaltan por su enorme tamaño, su precisa distribución y su meticuloso tallado en techos y paredes. Fueron descubiertas en tiempos recientes y, no existen registros de ningún tipo sobre estas cuevas, se desconoce quiénes las hicieron, cómo, cuándo y para qué. Las Cuevas de Longyou están situadas en la provincia de Zhejiang, China. Fueron encontradas por casualidad en 1992 cuando un aldeano local, Wu Anai, se puso a bombear agua de un "estanque", para descubrir para su sorpresa que se trataba de una cueva artificial inundada. Tras 17 días bombeando agua se reveló una gran cueva cuyas paredes habían sido claramente talladas por el hombre. Ésta era enorme, se extendía a lo largo de 2000 metros cuadrados, superando los 30 metros de altura en los puntos más altos de la cueva. Inmediatamente se comenzaron a bombear otras cuevas de la zona. Descubrieron que todas tenían las mismas marcas de estrías paralelas en paredes y techos. Las superficies interiores fueron cinceladas de la misma manera. Algunos expertos creen que dicho patrón es simbólico. El interior de las cuevas de Longyou presentan escaleras y pilares, esculpidos en la roca. Los pilares fueron dispuestos en línea y soportan los techos de las cuevas para que éstas no colapsen. En la cueva 1, que se ha abierto para el turismo, se observan tallados en la piedra de caballos, peces y aves (Tierra, Agua y Aire). La situación de la carga de trabajo involucrada en la excavación de las Cuevas Longyou es abrumadora. Habrían implicado la extracción de casi un millón de metros cúbicos de roca. No obstante el volumen en cuestión, no se han hallado rastros de las piedras extraídas. Sigue siendo un enigma las herramientas que utilizaron para excavar estas cuevas ya que no se ha encontrado ninguna en la zona. También es aún un misterio como lograron la simetría, precisión y similitud entre las diferentes cuevas. Es incalculable la cantidad de obreros requerida para ejecutar el trabajo. También el tiempo que le pudo haber llevado teniendo en cuenta que todas las cuevas tenían el mismo patrón. Las paredes que separan una cueva de otra son del mismo grosor en diferentes secciones. En muchos casos no superan los 50 cm. de espesor. Llama la atención el no haberse encontrado registros de su construcción, dado que la cultura china es dejar registros de todos sus logros. En cuánto al origen y propósito para el que fueron excavadas se han esgrimido varias hipótesis: tumbas de algún Emperador; palacio subterráneo; extracción minera; guarida para las tropas del Emperador. Las cuevas Longyou son tan misteriosas como fascinantes. Una de las mayores excavaciones subterráneas de las civilizaciones antiguas. Una increíble obra de ingeniería tallada en la roca hace miles de años. Sin registros escritos ni rastros físicos de ningún tipo.

El Rincón de Aléthea:

La Matriz de la Tierra

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: