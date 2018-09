Suspensiones programadas de trabajadores en la línea motos de Honda

Se lo confirmó Smata a La Auténtica Defensa. La medida se aplicaría solo está semana, con los operarios cobrando el 75% de sus salarios. Según datos de la Asociación de Concesionarios, en agostó la venta de motos tuvo una caída interanual del 30%.

Trabajadores de la línea motos de Honda afrontan una nueva semana de suspensiones programadas, durante la que cobrarán el 75% de sus sueldos, en el marco de un mercado en contracción y el sobrestock de unidades que afecta a la planta Campana.

La noticia fue confirmada por las autoridades regionales de Smata a La Auténtica Defensa. De esta manera, los operarios de la línea motos afrontan la quinta semana de suspensiones en lo que va del año, ya que a mediados de 2018 estuvieron parados por un mes. En total, son 900 los trabajadores abocados a la fabricación de motovehículos.

De acuerdo al gremio automotor, el normal funcionamiento de la planta se retomaría este lunes. De allí en adelante, la discusión pasará "por garantizar la estabilidad laboral mínimo hasta fin de año", señaló Andrés Fransanti, delegado regional de Smata. El objetivo es que los operarios tengan "certeza" de su futuro laboral y esperar el incremento de ventas que siempre acarrea la temporada estival. Además, según manifestó a este medio Fransanti, Smata espera un guiño del Gobierno nacional, que podría venir por el lado de una reducción impositiva para la fabricación de motos.

La semana pasada, el vicepresidente de Honda Argentina, Jorge Fernández, manifestó en ronda de prensa con medios locales su preocupación por el nivel de actividad en la planta Campana. Confirmó que la fábrica tiene un "sobrestock" importante de vehículos de dos ruedas y que "se encuentra analizando cuáles son los pasos a seguir".

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la venta de motos cayó 30,2% en agosto por el patentamiento de 39.785 unidades, frente a 58.680 motovehículos mismo mes del año pasado. En tanto, hubo una suba de 2,9% en comparación con el mes de julio de este año.

El acumulado del año alcanza ahora las 442.240 unidades, que representa un 1,6% más que el acumulado del año pasado hasta esta fecha que había sido de 435.453 unidades. En ese sentido, la planta de Honda Campana está programada para un mercado anual arriba de las 700 mil motos comercializadas.

Smata confía que no habrá desvinculaciones de acá a enero, aunque sí expresó que no descarta nuevas suspensiones. "De esa manera la empresa ahorra mucho dinero en transporte y al no poner en funcionamiento la fábrica. También evita producir motos que no tiene donde guardarlas, porque los galpones y depósitos están llenos", aseveró el delegado Fransanti.