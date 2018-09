¡Salió el FIFA 19 y Rava ya lo tiene!

"El Señor de los Jueguitos" lo trajo a Campana ayer por la mañana y sus locales explotaron de fanáticos y gamers de todas las edades. Andrés "Rava" Maro comenta las características de la nueva edición. Tal como tiene acostumbrados a sus seguidores, Andrés "Rava" Maro se adelantó varios días al lanzamiento oficial de una nueva edición de FIFA 19 y los primeros gamers campanenses ya lo pueden ver correr en el histórico local de Ameghino y Colón; y el céntrico de San Martín 273. "Lo anuncié por las redes a media mañana y hasta vino gente de Cardales para verlo. Lo que más me gusta es que muchos potenciales clientes son padres, que ahora juegan con sus hijos", dice el máximo gurú de los juegos electrónicos de Campana. Esos padres que señala "Rava" son sus contemporáneos, quienes lo siguen desde los años ’90, cuando Andrés Maro estuvo al frente del local de video juegos y el "FIFA" hacía sus primeros (y hoy rudimentarios) desembarcos para consolas SEGA. De aquellas épocas, Rava recuerda: "Yo jugaba más que nada a las carreras de autos, y cuando salió el FIFA, no sabía cómo jugarlo. Entonces me pasé un rato largo frente al monitor no entiendo por qué arrancaba el partido, pero ningún jugador respondía a mis comandos… ¡era que la máquina estaba jugando sola porque no había seleccionado equipo!", dice riendo y recuerda un detalle de las épocas del FIFA de 16 bits: "Cuando el referí te sacaba amarilla, si vos salías corriendo. Nos matábamos de risa corriendo por toda la cancha y haciéndole el ole al referí". DETALLES Pasaron 25 años desde que "Rava" jugó su primer FIFA, pero algunas cuestiones "creativas" siguen vigentes para sacar de la rutina al jugador y que no siempre tienen que ver necesariamente con el reglamento del fútbol "real". "Todavía no lo pudimos investigar mucho, pero aparentemente, hay un modo "Sin Reglas", partidos que se juegan sin el referí. Entonces no hay faltas ni off-side. Después, el modo "Supervivencia" que, como en el fútbol callejero, el jugador que hace gol tiene que salir pero no lo reemplaza nadie. También se supone que hay otro modo dónde sólo se pueden hacer goles de cabeza, o de larga distancia; o partidos que no se juegan por tiempo sino como en el potrero: el primero que llegue a cierta cantidad de goles, gana". LA CHAMPIONS La versión que ya está en Campana es para PS4 y deluxe, que incluye poder participar de la Champions League. Mientras que la versión "normal" y la adaptada para PS3 estarían llegando este fin de semana. Según nos explica "Rava", además de una mejora sustancial en los gráficos y características de juego, la gran novedad del FIFA 19 es que la versión deluxe permite jugar la Champions League europea, merced a un millonario pago por los derechos por parte de EA Sports. En ese sentido, los sitios y muros especializados señalan que la UEFA Champions League se ha integrado en cada uno de los aspectos de ´FIFA 19´, desde las partidas rápidas hasta el modo "El Camino" de Alex Hunter, pasando por el propio Ultimate Team, y la incorporación de nuevas figuras al staff de "leyendas" de todos los tiempos. Las tres competiciones oficiales de la UEFA (incluyendo la Europa League y la Supercopa) se jugarán con sus membretes de televisión oficiales, sus correspondientes entradas en el estado y su entrega de trofeos. A lo que hay que sumar que habrá un modo totalmente independiente de la UEFA Champions League que partirá desde la fase de grupos. Respecto a ediciones anteriores, se anunció que habrá un nuevo "stat tracker" que permite rastrear el progreso, estadísticas y desempeño del equipo del gamer. Además, tiene una opción "Advantage" que permite darte una ventaja considerable sobre tus oponentes. Y hablando de ventajas, en el top 10 de jugadores para el FIFA 19 la gran sorpresa es que por primera vez en la historia Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comparten el mismo rating con un 94 de media en el FUT. Esto es algo extraño ya que usualmente el jugador que es la imagen del juego (este año lo es Cristiano Ronaldo) tenía un pequeño "bonus" en su rating. Pero a pesar de compartir el mismo rating hay muchas diferencias entre Messi y Cristiano en el juego. "Por lo que pude leer –cuenta Rava- les pusieron nuevo puesto dentro de la formación. Ronaldo aparece como Centro Delantero, y Messi es Me-diocentro. En la versión del año pasado, aparecían como Extremo Izquierdo y Derecho respectivamente. Si no recuerdo mal, creo que Ronaldo tiene mayor velocidad y mejor remate; y Messi es superior en pase y gambeta". Finalmente, habrá que señalar que además de Messi y Ronaldo, el Top 10 del FIFA 19 lo completan Neymar Jr. con un puntaje promedio de 92; Modric, De Bruyne, Hazard, Sergio Ramos, Luis Suárez y David De Gea comparten un 91, y el listado lo cierra Kroos con un dignísimo 90.

"Lo que más me gusta es que muchos potenciales clientes son padres, que ahora juegan con sus hijos", dice el máximo gurú de los juegos electrónicos de Campana.





La versión deluxe para PS4 ya está en Campana. La versión normal, y la adaptación para PS3 llegan el fin de semana.





Así de rudimentarios eran los gráficos de los primeros FIFA a cartuchos SEGA, en los años ´90.





El Top 10 del FIFA 19. Ronaldo y Messi comparten el mismo puntaje promedio.



¡Salió el FIFA 19 y Rava ya lo tiene!

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: