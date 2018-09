Los chicos entrenados por Marilú Perea y Joel Romero reunieron cinco medallas de oro, dos de plata y seis de bronce durante la jornada del sábado. Tobías Viera Veneziani fue el más destacado con dos victorias en single shell. El pre-equipo de remo del Campana Boat Club, dirigido por los instructores Marilú Perea y Joel Romero, fue parte el pasado sábado de la regata promocional "125º aniversario C.R.I.T." que llevó adelante el Tigre Boat Club en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Rincón de Milberg. La competencia fue fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (C.R.I.T.). En esta jornada, 13 de las 15 embarcaciones Celestes lograron subirse al podio, con 5 primeros puestos, 2 segundos, y 6 terceros, destacándose el doblete de Tobías Viera Veneziani en single shell sub-14 y sub-16. LOS RESULTADOS Los ganadores de medallas de oro para el CBC fueron: 1) 1x Shell Sub 14 Masculino: Tobías Viera Veneziani 2) 1x Shell Sub 16 Masculino: Tobías Viera Veneziani 3) 1x Clinker Sub 16 Masculino: Lautaro Bravo 4) 1x Paseo Sub 16 Masculino: Santiago Geretto 5) 1x Clinker Sub 16 Femenino: Guadalupe López (art.3) En tanto, las medallas de plata llegaron en: 1) 1x Paseo Sub 16 Masculino: Emanuel Di Lallo 2) 2x Shell Libre Masculino: Franco Martínez (s) y Bruno Carabajal (b) Y las preseas de bronce fueron en: 1) 1x Paseo Sub 14 Masculino: Brandon Vivas 2) 1x Paseo Sub 14 Masculino: Isaías Gallippi 3) 1x Shell Sub 16 Femenino: Guadalupe López 4) 2x Shell Libre Femenino: Guadalupe López (s) y Juana Modarelli (b) 5) 1x Shell Libre Masculino: Franco Martínez 6) 2x Shell Sub 16 Masculino: Lautaro Bravo (s) y Tobías Viera (b) Las restantes dos embarcaciones que presentó el Campana Boat Club durante la jornada del sábado en Tigre obtuvieron sendos cuartos puestos: 1) 1x Shell Libre Femenino: Juana Modarelli 2) 1x Shell Libre Masculino: Bruno Carabajal PRÓXIMA CITA. La siguiente regata promocional será el domingo 21 de octubre, nuevamente en la Pista Nacional de Tigre. Será organizada por la Escuela de Remo de la Municipalidad de Tigre y arbitrada por la C.R.I.T.

TOBÍAS VIERA VENEZIANI HIZO DOBLETE EN SINGLE SHELL: GANÓ EN SUB 14 Y TAMBIÉN EN SUB 16.



Remo:

El equipo promocional del Boat Club logró 13 podios en 15 pruebas en Tigre

