A través de una tentadora propuesta del amigo Leonel Baudin de realizar un relevamiento sobre lo que tiene que ver con el Paraná de las Palmas recorriendo los lugares más tradicionales de pesca de la zona, fue que nos encontramos en la costanera de Campana donde me vino a buscar en su embarcación y de ahí salimos rumbo a nuestro primer punto elegido la boca del Arroyo Negro frente a la firma Tagsa donde los piques no se hicieron esperar dándose para bagres blancos y pati de muy lindos portes. Entre tanto Leo me comentaba que en su casa de la isla él prepara productos artesanales para la venta como escabeches de pescado, mermeladas de membrillo y de calabaza entre otras. Continuando con la recorrida llegamos a otro tradicional pesquero en las inmediaciones de la boya del kilómetro 89,600 donde obtuvimos idénticos resultados en lo que a la pesca se refiere, aguas abajo llegamos a la desembocadura del Arroyo Negro y el Paraná en donde antiguamente se encontraban cinco casuarinas de las que ya no quedan ni rastro. En este lugar y a pesar de nuestras múltiples carnadas para la pesca entre las que se encontraban filet de sábado fresco, anguilas, morenas, las tradicionales e infaltables lombrices, mojarras y salamín el pique fue prácticamente nulo solo dio para algunas especies de piel menores. Nuestro siguiente punto a visitar fue continuando aguas abajo pasando la balsa del INTA en la primer curva sobre la derecha antes de llegar al Canal 6 justo donde empieza la Isla del amigo Gonzalito, lugar este en temporada muy bueno para la pesca de lindas bogas. En este punto se repitieron las capturas de esta jornada con algunos pati y bagres blancos de lindos portes. Motor en marcha continuamos nuestra recorrida pasando primeramente por la casa de Leo donde su padre Ricardo se encontraba en la confección de quesos caseros. Nuestro anteúltimo punto a recorrer fue el Paraná de Las Palmas y la boca del arroyo el Surubí donde tenemos entendido que es un excelente punto para la pesca nocturna por las especies que se arriman en busca de comida, en esta jornada el pique se continuó repitiendo para las mismas especies que veníamos capturando. Para cerrar esta recorrida llegamos hasta el canal Santa María donde ingresamos unos cien metros al reparo del viento, reacondicionamos los equipos de pesca y carnadas y los piques se repitieron calcados para bagres blancos y pati. En este sector recibimos la visita de una embarcación con tres guarda faunas de nuestra reserva natural de Otamendi con los que tuvimos el gusto de tener una extensa charla e intercambiar contactos para un próximo encuentro. En nuestro programa de tv Nº742 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta primera parte, además de los Waypoint de cada punto de pesca la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

Pesqueros del Paraná de las Palmas y sus coordenadas

Por Luis María Bruno

