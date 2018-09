Después de dos empates, el líder volvió a sumar de a tres y sacó seis puntos de ventaja.

El pasado sábado, en cancha de El Pino, se disputó la segunda fecha de la segunda rueda del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol, en una jornada en la que se destacó el regreso a la victoria del líder del campeonato, Juventud Unida, que superó 5-0 a Defensores de La Esperanza (que sigue sin poder sumar).

De esta manera, extendió su ventaja en la cima de la tabla de posiciones a seis unidades, dado que Lechuga "B" quedó libre. Por esta situación, Lechuga "A" llegó también al segundo puesto, tras golear 8-0 a Mega Juniors.

En los otros partidos de la jornada del sábado, La Josefa le ganó 3-1 a Otamendi FC, mientras que Leones Azules sumó tres puntos porque a Desamparados se le dio el encuentro por perdido.

La próxima fecha, tercera de la segunda rueda, tendrá los siguientes encuentros: Defensores de La Esperanza vs La Josefa; Lechuga "B" vs Leones Azules; Juventud Unida vs Desamparados; Mega Juniors vs Otamendi FC. Quedará libre Lechuga "A".