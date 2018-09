A sus 72 años, fue 35º en los 10K en ruta y terminó 33º en los 5.000 metros. A punto de cumplir 73 años (en noviembre), el campanense Daniel Correa participó días atrás del Campeonato Mundial de Atletismo Master que se realizó en Málaga, España. En esta cita que abarcó todas las pruebas de pista y campo, ruta y cross country, el vecino de nuestra ciudad compitió en los 10K en ruta en la categoría 70-74 años, finalizando en el 35º puesto entre 55 participantes. Además, también fue parte de la prueba de 5.000 metros en pista, quedando 17º en su serie y 33º en la General, entre un total de 47 atletas. Correa realiza atletismo competitivo desde hace 56 años. Cuando tenía 13 y vivía en San Juan le diagnosticaron asma y el médico le recomendó hacer gimnasia. Así conoció a un profesor que lo incentivó y lo llevó al mundo del atletismo y las carreras. "Al principio tenía miedo por mi enfermedad, pero me convencieron y me largué", recordó en diálogo con La Auténtica Defensa en 2015. "Desde entonces, nunca más dejé de correr", asegura. El de Málaga (donde compitieron 8.200 atletas de 103 países diferentes) fue su tercer Mundial Máster luego de sus participaciones en Porto Alegre 2013 y Lyon 2015. Sin embargo, su objetivo es que no sea el último: "Quiero seguir con esta pasión", asegura, al tiempo que ya le apunta al próximo Mundial que se realizará en Toronto en el año 2020.

CON 72 AÑOS, CORREA PARTICIPO DE SU TERCER MUNDIAL. LA IMAGEN ES DE LA PRUEBA DE 5.000 METROS, JUNTO A ATLETAS DE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN.



Atletismo:

Daniel Correa participó del Mundial Máster de Málaga

