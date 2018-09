Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 27/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 27/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BA 2018; VISITA ESPECIAL: el Presidente del Comité Olímpico Internacional confirmó que los niños rescatados en una cueva de Tailandia visitarán Buenos Aires.- BOCA POR COPA ARGENTINA: enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los Octavos de Final.- SAN LORENZO ELIMINADO: quedó fuera de la Copa Sudamericana al perder 2-0 como visitante frente a Nacional de Uruguay.- WILD CARD PARA ARGENTINA: el equipo argentino de Copa Davis recibió una invitación para participar de la etapa final en 2019.- MARAVILLA VS CHÁVEZ JR: el padre de Chávez reveló que una nueva pelea entre su hijo y Sergio "Maravilla" Martínez "está casi cerrada".- AUTOMOVILISMO; OTRA TRAGEDIA: el expiloto Néstor Heguy murió el martes al estrellarse su avioneta en la localidad de Villalonga.- BOCA POR COPA ARGENTINA Esta noche, Boca Juniors enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los Octavos de Final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con transmisión de TyC Sports. Con Jara y Olaza lesionados y Gago fuera de la lista de convocados, la alineación que dispondría Guillermo Barros Schelotto sería con: Rossi; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Mas; Pablo Pérez, Barrios; Pavón, Zárate, Cardona; y Benedetto. El ganador de este duelo enfrentará en Cuartos de Final al vencedor del choque que anoche, al cierre de esta edición, protagonizaban Brown de Adrogué y Central Córdoba de Santiago del Estero en cancha de Colón. SAN LORENZO ELIMINADO San Lorenzo de Almagro quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder 2-0 como visitante frente a Nacional de Uruguay. De esta manera, el Ciclón desperdició la ventaja de 3-1 que había conseguido en el Nuevo Gasómetro y terminó perdiendo el desempate por goles convertidos de visitante. El delantero campanense Nicolás Blandi se resintió de una lesión en el aductor de su pierna izquierda y debió dejar la cancha a los 35 minutos de juego. Anoche, al cierre de esta edición, Colón de Santa Fe iniciaba en Colombia su serie de Octavos de Final frente a Junior de Barranquilla. De esa llave saldrá el rival del ganador del cruce que esta noche definirán Banfield y Defensa y Justicia desde las 21.15 horas en cancha del Taladro (en la ida igualaron 0-0). WILD CARD PARA ARGENTINA El equipo argentino de Copa Davis recibió una invitación para participar de la etapa final del nuevo formato que tendrá la competencia en 2019. De esta manera no deberá jugar serie eliminatoria en febrero y confirma su presencia en la instancia decisiva que se disputará durante toda una semana de noviembre en una única sede (Madrid o Lille), con 18 equipos divididos en seis zonas. MARAVILLA VS. CHÁVEZ JR Julio César Chávez padre reveló que una nueva pelea entre su hijo y Sergio "Maravilla" Martínez "está casi cerrada". Según explicó, se realizaría en Texas el próximo 17 de noviembre y dentro de la categoría de las 168 libras (supermedianos). Martínez tiene actualmente 43 años y una inactividad de cuatro años, dado que no pelea desde junio de 2014, cuando fue superado por el puertorriqueño Miguel Cotto. En tanto, Julio César Chávez Jr (32) posee 11 años menos que "Maravilla" y no combate desde el 6 de mayo de 2017, cuando fue derrotado por Saúl "Canelo" Álvarez. AUTOMOVILISMO: OTRA TRAGEDIA Apenas 48 horas después del accidente de avioneta en el que falleció el piloto del TC Juan Marcos "Tati" Angelini, el automovilismo nacional sufrió otra tragedia: el expiloto Néstor Heguy murió el martes en circunstancias similares, al estrellarse la avioneta que manejaba en la localidad de Villalonga, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. BA 2018: VISITA ESPECIAL El Presidente del Comité Olímpico Internacional confirmó que los niños rescatados en una cueva de Tailandia visitarán los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Buenos Aires desde el 6 de octubre. Son doce chicos y el entrenador del equipo "Jabalíes Salvajes", quienes estuvieron atrapados en una cueva del norte del país asiático durante más de dos semanas, del 23 de junio al 10 de julio pasado.



