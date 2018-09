Síndrome de abstinencia neonatal

Es un grupo de problemas que ocurren en un recién nacido que estuvo expuesto a drogas adictivas opiáceas mientras estaba en el útero de la madre. Causas: El SAN se puede presentar cuando una mujer embarazada toma drogas como la heroína, cocaína, la codeína, la oxicodona (Oxycontin), la metadona o la buprenorfina. Estas y otras sustancias atraviesan la placenta que conecta al bebé con su madre en el útero. El bebé se vuelve dependiente de la droga, al igual que la madre. Si la madre continúa usando las drogas cerca de la última semana antes del parto, el bebé será dependiente de la droga al nacer. Debido a que el bebé ya no está recibiendo la droga después del nacimiento, se pueden presentar síntomas de abstinencia conforme el sistema del bebé elimina lentamente la droga. Los síntomas de abstinencia pueden se pueden presentar en bebés expuestos al alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos, y ciertos antidepresivos (ISRS) mientras están en el útero. Los bebés de madres que consumen otras drogas adictivas (nicotina, anfetaminas, cocaína, marihuana) pueden tener problemas a largo plazo. Mientras que no hay datos claros de un SAN para otras drogas, pueden contribuir en la gravedad de los síntomas del SAN del bebé. Síntomas: Los síntomas pueden incluir: - Coloración en manchas de la piel (moteado) - Diarrea - Llanto excesivo o chillón - Succión excesiva - Fiebre - Reflejos hiperactivos - Aumento del tono muscular - Irritabilidad - Mala alimentación - Respiración rápida - Convulsiones - Problemas para dormir - Aumento lento de peso - Nariz tapada, estornudo - Sudoración - Tiritar (temblores) - Vómitos Pruebas y exámenes Muchas otras afecciones pueden ocasionar los mismos síntomas del SAN. Para ayudar a hacer el diagnóstico, el proveedor de atención médica hará preguntas acerca del consumo de drogas por parte de la madre. A la madre se le puede preguntar qué drogas tomó durante el embarazo y cuándo fue la última vez que las tomó. También se puede analizar la orina de la madre para buscar drogas. Los exámenes que se pueden hacer para ayudar a diagnosticar la abstinencia en un recién nacido incluyen: - Sistema de puntuación del SAN que asigna puntos con base en cada síntoma y su gravedad. El puntaje del bebé puede ayudar a determinar el tratamiento. - Examen toxicológico (drogas) de orina y de las primeras deposiciones (meconio). Una pequeña parte del cordón umbilical también puede utilizarse para realizar pruebas de detección de drogas. Tratamiento El tratamiento depende de: - La droga involucrada - La salud general del bebé y los puntajes de abstinencia - Si el bebé nació a término o fue prematuro - Reducir el ruido y las luces - Envolver al bebé en una manta Algunos bebés con síntomas graves necesitan medicamentos como la metadona y la morfina para tratar los síntomas de abstinencia. Estos bebés pueden necesitar quedarse en el hospital durante semanas o meses después del nacimiento. El objetivo del tratamiento es recetarle al bebé una droga similar a la que la madre consumió durante el embarazo y disminuir lentamente la dosis con el tiempo. Esto le ayuda al bebé a desacostumbrarse de la droga y aliviar algunos síntomas de la abstinencia. Si los síntomas son graves, como cuando se usaron otras drogas, se puede añadir un segundo medicamento como fenobarbital o clonidina. Amamantar también puede ayudar si la madre está en el programa de tratamiento de metadona o buprenorfina sin consumir otra droga. Los bebés que padecen esta afección con frecuencia tienen dermatitis del pañal u otras áreas con ruptura de la piel. Esto requiere tratamiento con ungüentos o cremas especiales. Posibles complicaciones El consumo de alcohol y de drogas durante el embarazo puede llevar a muchos problemas de salud en el bebé además del SAN. Defectos congénitos Bajo peso al nacer Nacimiento prematuro Perímetro cefálico pequeño Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) Problemas del desarrollo y la conducta. Fuente: Medline Plus.



Síndrome de abstinencia neonatal

