Tenaris adquirió una empresa de tubos saudí

Por el importante paquete accionario pagó u$s 144 millones. El acuerdo le permitirá aumentar su presencia como proveedor de la industria petrolera saudita. Tenaris anunció que llegó a un acuerdo con un grupo privado para comprar el 47,79% del fabricante de tubos de acero Saudi Steel Pipe Company (SSP) por u$s 144 millones, lo que le permitirá aumentar su presencia como proveedor de la industria petrolera saudita. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Autoridad del Mercado de Capitales de Arabia Saudita, y otras condiciones habituales, y se espera que finalice en el primer trimestre de 2019. Tenaris, que tiene presencia desde hace años en la industria del petróleo y el gas en Arabia Saudita, espera expandir significativa-mente su presencia en el país a partir de la gama de productos que suministra a Saudi Aramco. Las instalaciones de la compañia adquirida están ubicadas en la Provincia Oriental del Reino. Allí comenzó a operar en 1980 y atiende segmentos energéticos, industriales y comerciales. SSP opera tres líneas de producción, que complementan la oferta existente de Tenaris en Arabia Saudita. La cartera combinada proporcionará a Saudi Aramco y clientes regionales una amplia gama de productos. Tenaris es un proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial y algunas otras aplicaciones industriales. EL PETROLEO SE CONSOLIDA POR ENCIMA DE LOS 80 DÓLARES EL BARRIL El precio del petróleo volvió a subir este jueves y se acercaba nuevamente a su cotización más alta en cuatro años para el Brent, en un mercado que sigue preocupado ante un escenario con menor oferta, en parte por las sanciones estadounidenses a Irán y la crisis en Venezuela. A media jornada, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre se cotizaba en 81,54 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, un alza de 20 centavos con respecto al cierre del miércoles. El Brent tomó la senda alcista esta semana tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el fin de semana, de no aumentar sus objetivos de producción de forma inmediata, a pesar de las presiones de Estados Unidos. El alza del precio del petróleo es una mala noticia para los países emergentes, por la perspectiva de un aumento generalizado de los precios como consecuencia de incremento de los combustibles. El alza semanal de las reservas estadounidenses, que el miércoles provocó un descenso de los precios del crudo, fue relegada rápidamente luego que el secretario de Energía en Washington, Rick Perry, afirmó ante la prensa que el país no consideraba utilizar sus reservas estratégicas.

Tenaris adquirió una empresa de tubos saudí

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: