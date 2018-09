El intendente Abella supervisó los trabajos llevados a cabo en Las Heras y Burgos por la Dirección de Higiene Urbana del Municipio. La Subdirección de Higiene Urbana de la Secretaría de Descentralización del Municipio avanza con la limpieza de microbasurales al costado de la ruta 6. Y este jueves estuvo abocada al retiro de todo tipo de residuos arrojados en la zona de las calles Las Heras y Burgos. El intendente Sebastián Abella estuvo presente en el lugar constatando el desarrollo de la tarea que demandó la intervención de una bobcat minicargadora y un camión debido a la gran cantidad de desechos que fueron arrojados a la vía pública en forma indebida. Por eso, el jefe comunal solicitó a los vecinos que tomen conciencia de la importancia de mantener la ciudad limpia no solo por una cuestión estética sino también para evitar focos de infección que afecten a la salud. "El Municipio destina una gran cantidad de recursos para resolver un problema que no tendría que existir porque la ciudad cuenta con un servicio de recolección que alcanza a toda la ciudad pero que se repite constantemente. Por eso, necesitamos que reflexionen, recapaciten y no tiren residuos en cualquier lado de la ciudad", les pidió Abella a los vecinos. No obstante, desde la Subdirección de Higiene Urbana se informó que en los próximos días se continuará con la limpieza de microbasurales sobre la ruta 6 para luego iniciar trabajos similares en el casco urbano.

Abella supervisó las tareas. #Ahora limpieza de micro basural en las calles Burgos y Las Heras pic.twitter.com/v0PplMWF1W — MunicipalidadCampana (@campanagov) 27 de septiembre de 2018

Sigue la limpieza de microbasurales al costado de la ruta 6

