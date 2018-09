La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018 Desde el Estribo:

A razón de la nota de ayer "Esos que dicen amarse" y de la violenta reacción de un lector de La Auténtica, al que no pienso contestar en privado ni tampoco revelar su nombre, decidí escribir éstas líneas para aclarar mi opinión al respecto. Las notas que escribo a diario no buscan generalizar situaciones, sino todo lo contrario, buscan la genuinidad de cada vida y cada experiencia. En la columna de ayer, en ningún momento he dicho que las familias son todas tóxicas. Hay gente maravillosa y muchas se organizan en familias, no tengo dudas sobre eso. Aunque lo hubiera hecho, nada habilita al lector a opinar sobre mi historia personal, la que desconoce absolutamente. En segundo lugar (veo que me sigue obstinadamente) mis notas no vienen encadenadas. No practico el Poliamor, mal que le pese a mi lector enojón (aclaro por si lo ronda alguna fantasía ) y tampoco soy progre, dado que para eso hay que tener hasta treinta años o pensar cómo tal. Quisiera tener esa frescura, pero a veces siento que cargo milenios encima. Lo que dejo como frutilla del postre para quiénes leen ésta columna es que Mr Enojo me acusa de ser una atea desestabilizadora, algo así como una piquetera espiritual, capaz de voltear multitudes y cortar rutas aeronáuticas con mis opiniones. Debe estar enamorado, sólo el amor puede distorsionar con tal magnitud al ser amado. Por lo pronto le mando un saludo respetuoso, como dijo San Pablo a los Coríntios, tolerémonos mutuamente...

