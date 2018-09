El Municipio participó de un nuevo simulacro de accidente vial

Entre las rotondas de Mc Donald´s y Las Acacias, Defensa Civil, SAME, la ambulancia del Hospital San José y la Dirección General de Tránsito y Transporte demostraron sus habilidades y aptitudes para actuar ante una emergencia. Distintas áreas del Municipio participaron de un nuevo simulacro de accidente vial que se desarrolló anoche en el Camino de la Producción y el Trabajo Eva Perón entre las rotondas de Mc Donald´s y Las Acacias. Según informaron, se fingió que un camión que transporta combustible colisionó con un colectivo de pasajeros de la línea 6 de Julio; y el escape del producto tóxico afectó a algunos de ellos. Durante las actuaciones, que duraron una hora aproximadamente, Defensa Civil, el SAME, la ambulancia del Hospital San José y la Dirección General de Tránsito y Transporte demostraron sus habilidades y aptitudes para actuar ante una emergencia. El saldo de esta importante actividad, que fue organizado por las empresas Transportes Beraldi y Axion en conjunto con la Subdirección de Seguridad e Higiene del Municipio, fue sumamente exitoso ya que se cumplieron todos los objetivos. Bomberos Voluntarios, empresas del Comité Zonal, Policía Local, Cruz Roja y otras entidades públicas también se sumaron al simulacro. Antes del ejercicio se realizó una jornada de capacitación de primeros auxilios y medidas de seguridad de los camiones cisterna a cargo de Bomberos Voluntarios y especialistas en la materia destinada al personal operativo de la Dirección de Tránsito, Policía, salud y otros agentes. Con este simulacro, el protocolo de emergencia de la ciudad demostró que está óptimamente capacitado para actuar ante una eventualidad de estas características.

El protocolo de emergencia de la ciudad demostró que está capacitado para actuar ante un evento de estas características





Autoridades de Defensa Civil, Transportes Beraldi y Bomberos Voluntarios celebraron el éxito del ejercicio

Esta vez no hubo heridos: Se realizó un simulacro de accidente entre las rotondas de Mc Donald’s y Las Acacias: Tuvo lugar en la noche de este miércoles ... https://t.co/SjLbWdSNsr | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 27 de septiembre de 2018

El Municipio participó de un nuevo simulacro de accidente vial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: