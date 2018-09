La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018 Macri: "La pobreza no desaparece porque se deje de medirla"







El presidente presentó las cifras de la pobreza en el país, que fue del 27,3% en el primer semestre del año. "Nuestra meta es y seguirá siendo siempre reducirla", aseguró. El presidente Mauricio Macri brindó en la tarde del jueves una conferencia de prensa desde la Casa Rosada después de la difusión de las cifras de la pobreza, que fue de 27,3% en el primer semestre del año. El breve discurso del primer mandatario estuvo destinado a admitir la suba y que los índices empeorarán en lo sucesivo: "Es una noticia que esperábamos después de meses de turbulencia. No es una noticia fácil. Reflejan las turbulencias de los últimos meses", dijo el primer mandatario. "La pobreza no desaparece porque se deje de medirla. Siempre vamos a decir la verdad. Sabemos que en el futuro, con la misma sinceridad, le vamos a mostrar que estamos saliendo adelante", añadió. "Nuestra meta es y seguirá siendo siempre reducir la pobreza. A raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más. Los marcadores de pobreza de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos", sostuvo. Y aseguró que mantendrá la meta de bajar la pobreza "para dejar los cimientos para el que venga". Hay en la Argentina 12,2 millones de pobres y 2,1 millones de indigentes. En el Gran Buenos Aires, en tanto, es donde se encuentra la mayor cantidad de pobres en te´rminos nominales: son 3.843.746. Por otro lado, en términos relativos, La Banda (Santiago del Estero) es la ciudad con mayor pobreza del país. Lo que se develó oficialmente en los datos que relevó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec es una foto interanual entre el primer semestre de 2017 -que fue mediocre por el arrastre de la salida de la recesión de 2016-, y la comparación con el primer semestre de 2018, que -al contrario- tuvo un arrastre de la buena actividad con la que cerró 2017. Según los analistas, los números difundidos esta tarde por el Indec no contemplan en su totalidad el impacto de la crisis cambiaria, la devaluación y la fuerte inflación que ya generó licuación salarial y un proceso de reapertura de paritarias cerradas al 15%. Por eso, los expertos consideran que el número de pobreza del segundo semestre será más pesimista que el conocido ayer y anticipan que probablemente registre -cuando se difunda públicamente el año que viene- un crecimiento de este problema en momentos en el que el Gobierno considera que la economía mostraría un rebote tras la recesión prevista para 2018.

El breve discurso del presidente Macri fue para admitir los malos indices del primer semestre de 2018. "Es una noticia que esperabamos...", dijo. LOS SALARIOS SIGUEN MUY POR DEBAJO DEL ALZA DEL COSTO DE VIDA Crecieron 2,6% en julio y en los últimos doce meses el indicador mejoró un 21,3%, muy por debajo del incremento del 31,2% del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Los salarios en julio crecieron un 2,6% respecto de junio y acumularon en el año un aumento del 12,1 %, por debajo del índice de precios, según informó el INDEC. En julio, los salarios de la economía formal crecieron un 2,6%, los de los trabajadores en negro subieron un 2,9% y los del sector público mejoraron también un 2,9%, respecto del mes anterior.

