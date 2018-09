La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018 Discapacidad: las eximiciones de impuestos y los trámites online se realizarán en el CeMAV







Los que requieran apertura de expedientes como también aquellos que deban iniciarse en forma online se harán en Castelli 333. El Certificado Único de Discapacidad y las gestiones restantes continúan realizándose en 25 de Mayo 1117. El Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV) incorporará nuevos servicios destinados a personas con discapacidad. "A partir del lunes 1º de octubre, los vecinos que necesiten abrir expedientes vinculados con el área de discapacidad deberán concurrir a las oficinas del CeMAV", anunció la secretaria de Modernización, Marina Sánchez. Quien además aseguró que, en línea con lo solicitado por el intendente Sebastián Abella, se sigue trabajando en un CeMAV que pueda atender todas las necesidades de todos los vecinos de una manera informatizada y digital. Según detalló la directora de Discapacidad, Márgara Pons, en el CeMAV se podrán realizar la apertura de expedientes, el seguimiento y la resolución respecto a las eximiciones de impuestos de barrido y limpieza como también de patentes (en el caso de vehículos municipalizados). Además, podrá gestionarse la eximición de la tasa municipal de alumbrado público que se cobra en las facturas de EDEN (que es cero) para los casos de personas electrodependientes. "Estamos convencidos de que hacer un trabajo en equipo es lo que necesita el vecino para que el Municipio le brinde una mejor atención. Queremos evitar que no tengan que circular entre la Mesa de Entradas y la oficina de Discapacidad. Por eso, centralizamos aquí la atención", destacó Pons. La funcionaria también indicó que "por otro lado, se podrán hacer gestiones vinculados a lo digital y pases provinciales de transporte". Según detalló, en el CeMAV podrán solicitarse los turnos online para la obtención de la Oblea Nacional Móvil como también la reserva de pasajes con destino nacional. "No obstante, el Certificado Único de Discapacidad y las Pensiones No Contributivas como también las restantes gestiones continuarán realizándose en 25 de Mayo 1117 donde funciona la Dirección de Discapacidad", cerró. Por último, María Mac Lean –directora General de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía- detalló que el horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 14. "Estamos logrando lo que alguna vez nos propusimos: que este sea un espacio de encuentro entre los vecinos y la Municipalidad de Campana. Esperamos a todos los vecinos en Castelli 333", completó Mac Lean.

Personal de la Dirección de Discapacidad atenderá en la sede del CeMAV.



Discapacidad: las eximiciones de impuestos y los trámites online se realizarán en el CeMAV

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: