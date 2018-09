Será de 16 a 18 horas en la esquina de Jacob al 500. Se junta alimentos no perecederos, leche larga vida, productos de primeros auxilios y materiales de arte. La Red Solidaria de Juan Carr oficial de Campana, una vez más quiere acercarle a toda la comunidad la propuesta de participar este sábado 29 de septiembre de un nuevo "Veredazo". La cita en esta oportunidad es en Jacob al 500, esquina Paso de 16 a 18 horas, "compartiremos un momento agradable escuchando buena música, y desarrollando diferentes actividades". El Veredazo, nació para volver a recuperar espacios públicos como cuando éramos niños y se jugaba en las veredas. Volver a recuperar los espacios públicos, nuestro barrio, nuestras calles. Este concepto fue tomado por el Programa "AYUDA (R) SE"- Talleres Solidarios que sale a la vereda a mostrar "Arte por todas partes", festejo de cumples y a disfrutar de otras disciplinas como la danza, cantantes, murgueros, entre otras. Los propios voluntarios de la Red Solidaria fundada por Juan Carr opinan "intentaremos que esta jornada tenga un objetivo solidario, es por ello que los invitamos a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, todo para la merienda, leche y pañales". Este sábado podes traer tu banquito, silla, equipo de mate. Se está juntando alimentos no perecederos, leche larga vida, productos de primeros auxilios y materiales de arte. Para comunicarse Facebook: Red Solidaria de Juan Carr en Campana – Oficial. E-mail: redsolidariacampana@gmail.com // Cel.: 03489-15-324333 y la página oficial www.redsolidaria.org.ar



Mañana, nuevo "Veredazo" de la Red Solidaria Juan Carr Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: