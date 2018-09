La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018 28 al 30 de Septiembre 2018:

CENTRO CULTURAL PACHAMAMA (JEAN JAURES 724) Sábado: Fecha hardcore punk: Tocan "Hienas", "Sentidos Alterados" (banda del "pájaro" Rainoldi, ex "Amoeba), "Forsaken" (de Chile) y "Dettonación" (banda de Pablo Piatti, Ex "Los Caídos"). El evento empieza 20:00 PM puntual. BISELLIA TEATRO BAR (ESTRADA 718) Viernes: A las 21:00 Pm el plato fuerte será Luis Salinas junto a su banda con Juan Salinas como invitado especial. Las anticipadas se consiguen por 200$ en Einstein (Campana 933). Luego habrá rap. Sábado: desde 21 hs habrá Danzas Españolas. Después de media noche tocarán "Texitez"y "The Mhaplex", grupos de pop rock. Domingo: Habrá relatos y canciones de Pago Chico desde las 20:30 PM con Hugo, Mariela y Nicolás Correa.

Este viernes a las 21:00 Luis Salinas se presenta en Bisellia Teatro Bar. CLUB CIUDAD DE CAMPANA (CHICLANA 209) Sábado: Se llevará a cabo el 6º Encuentro Coral Interclubes, con el que se celebrará el 10º Aniversario del Coro de la institución. La agrupación coral, nacida en 2008 y dirigida desde su formación por Claudio Volpi, recibirá en este encuentro a los Coros de los Clubes River Plate, Cuidad de Buenos Aires, Vélez Sarsfield y Náutico San Fernando. El horario es 20.00 y la entrada es gratuita. TEATRO LA ROSA (SÍVORI 916) Domingo: Llega a humorista Dani "La Chepi", una de las influencers más importantes de la Argentina y ganadora del premio Martín Fierro al mejor contenido humorístico en Redes. Es conocida principalmente como una de las figuras más importantes de Instagram, donde constantemente sube hilarantes videos mostrando personajes, humor de situaciones cotidianas donde interactúa con su hija Isabella, junto a quien dio el salto viral hace casi dos años. Las entradas anticipadas se consiguen en Einstein (Mitre 933). BIBLIOTECA POPULAR 20 DE DICIEMBRE (H. YRIGOYEN 514, ESCOBAR) Sábado: La Biblioteca cumple 86 años. Feria en la desde las 12:00 AM; Apostasía colectiva (traé tu fecha y lugar de bautismo, fotocopia de DNI y te ayudamos a desafiliarte de la Iglesia católica), bandas en vivo, danza, exposiciones, shows infantiles y radio abierta. Buffet a beneficio de la biblioteca y del viaje del encuentro nacional de mujeres en Chubut. Se suspende por lluvia!. BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ INGENIEROS (INDEPENDENCIA 669, ZÁRATE) Domingo: Desde las 20:00 PM, Latin Jazz. Tocan David Cantoni en saxo, Pablo Gutierrez en teclados, Rubén Ramos en bajo y Jorge Bogliotti en batería. Con la entrada de $ 100 se convidará un café y una porción de torta. MAURI´S BAR (DORREGO 745, ZÁRATE) Sábado: "Sprattus" celebra 34 años junto al metal. ¿Querés que agendemos tu evento? Mandanos un mail a info@laautenticadefensa.com.ar

28 al 30 de Septiembre 2018:

Agenda cultural del Fin de Semana

