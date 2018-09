La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018 Básquet:

FERNÁNDEZ SUMÓ EN EL TRIUNFO DE PEÑAROL El miércoles por la noche, Peñarol de Mar del Plata superó cómodamente como local a Argentino de Junín por 95-62 en su segunda presentación en el Súper 20. En ese encuentro disputado en el Polideportivo Islas Malvinas de La Feliz, el alero campanense Juan Martín Fernández anotó 4 puntos (2-3 en dobles y 0-1 en triples) para la causa Milrayita. Fue un partido amistoso que se definió en suplementario 81-73 para el Tricolor tras igualar en 66. El pivot Martín Delgado fue el goleador del CCC con 25 puntos, mientras que el regresado Rubén Runke fue clave en el tiempo extra. En un amistoso que sirvió para presentar su nuevo plantel de cara al Torneo Provincial de Clubes 2018/19 y también para sumar minutos de juego ante un rival de un nivel superior, Ciudad de Campana le ganó 81-73 a Zárate Basket. El encuentro se disputó el miércoles por la noche en el gimnasio de la calle Chiclana 209 y se definió en suplementario, luego de que en el tiempo regular igualasen en 66. En esos cinco minutos extras, 7 puntos de Rubén Runke, 4 de Martín Delgado y un triple de Francisco Santini volcaron el juego a favor del Tricolor, que tuvo a Delgado como su máximo anotador con 25 unidades. Para este amistoso, el entrenador Sebastián Silva no pudo disponer de los aleros Matías Nieto (afectado por un cuadro gripal) y Alejo Fioretto (molestia muscular), pero sí de las tres incorporaciones que hizo tras el Torneo Oficial de la ABZC: el base Facundo Romani (sumo 11 puntos), el permietral Juan Cruz Gallardo (aportó 8 desde el banco) y el experimentado interno Rubén Runke (terminó con 12), quien a sus 40 años y tras una carrera repleta de éxitos en diferentes clubes de la región regresa a la entidad de la calle Chiclana donde se formó como jugador y donde debutó en Primera División (en el TNA 1997/98, por entonces bajo el nombre de Siderca). El 37º Torneo Provincial de Clubes estará comenzando el próximo de 5 de octubre y definirá un boleto directo al Torneo Federal, tercer escalón de la estructura del básquet nacional. Estarán participando 18 equipos que se dividieron en tres zonas para la primera fase: dos para los equipos del Norte y uno para los inscriptos del Sur. Ciudad de Campana integrará en esta primera fase la Zona Norte "B" junto a Defensores Unidos de Zárate, Regatas de San Nicolás, Juventud Unida de Cañuelas, Platense de La Plata y Ciudad de Saladillo. Por su parte, Zárate Basket se está preparando para disputar su segunda temporada consecutiva en el Torneo Federal (ex Liga B). Se trata de un equipo que está bajo la órbita municipal y que tomó la plaza en la tercera categoría que ganó Independiente en el Provincial de Clubes 2016/17. Tiene a Oscar Comelli en la conducción técnica; a Gustavo Cichero como asistente técnico; y a varios jugadores formados en la ABZC como Facundo Pascolatt, Bruno Carugatti y Facundo Madoz. Además, para esta temporada repatrió al zarateño Damián Pineda (no jugó anoche), quien tiene 30 años y una destacada trayectoria en el básquet nacional (jugó en Lanús, La Unión de Formosa, Ciclista de Junín y Huracán de Trelew, entre otros equipos). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (81): Facundo Romani (11), Francisco Santini (13), Maximiliano Gutiérrez (12), Rubén Runke (12) y Martín Delgado (25) (FI) Eliseo Iglesias (0), Juan Cruz Gallardo (8) y Agustín Hernández (0). DT: Sebastián Silva. ZÁRATE BASKET (73): Facundo Madoz (13), Bruno Carugatti (13), Felipe Sánchez (2), Facundo Barreto (5) y Patricio Alloco (11) (FI) Facundo Pascolatt (10), Juan Bruni (0), Patricio Aranda (15) y Facundo Mora (4). DT: Oscar Comelli. PARCIALES: 14-22 / 19-11 (33-33) / 13-18 (46-51) / 20-15 (66-66) / 15-7 (71-73). JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Ciudad de Campana

MARTÍN DELGADO BUSCA EL ARO EN LA ZONA PINTADA. FUE EL GOLEADOR TRICOLOR CON 25 (FOTO: MAURO VALERIO / MVFOTOGRAFÍA DEPORTIVA).

