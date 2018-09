La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Deportivo Morón







Fernando Alarcón volvería a la titularidad, mientras que Cristian Álvarez ocuparía un lugar en el banco de suplentes. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación de cara al compromiso que tendrá mañana sábado frente a Deportivo Morón por la quinta fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Dicho encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Yamil Possi. El Violeta, que intentará volver a la victoria luego del empate frente a Mitre de Santiago del Estero y de la derrota sufrida el pasado sábado con Chacarita, hará su último entrenamiento en horas de la tarde y luego quedará concentrado a la espera del choque de mañana. Las dos principales novedades en el equipo que conduce Felipe De la Riva son el regreso de Fernando Alarcón (cumplió su sanción tras la roja frente a Mitre) y la posibilidad de alinear a Cristian "Jopito" Álvarez, quien fue habilitado a instancias de FIFA, después que la Federación Colombiana no enviara el transfer correspondiente en el plazo establecido. Así, el DT volvería a disponer de Alarcón como primer marcador central en reemplazo de Cristian González, mientras que Álvarez ocuparía un lugar en el banco de los suplentes. Entonces, la formación Violeta para recibir mañana a Morón sería con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. "Va a ser un lindo partido. Sabemos que ellos tienen nombres muy importantes, que juegan muy bien y manejan bien la pelota", señaló Sansotre en diálogo con SoloAscenso. "Nosotros tenemos que hacer lo que venimos trabajando y lo que nos dio resultado: ser un equipo que presiona todo el partido, porque después, en mitad de cancha, hay muy buen juego individual y colectivo", agregó el lateral derecho. COMIENZA LA 5ª FECHA Con dos partidos, hoy se pondrá en marcha la quinta fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Todo se abrirá a las 15.35, cuando el líder Almagro (12 puntos) enfrente como local a Sarmiento de Junín (8) en un encuentro que será televisado por TyC Sports. Por la noche, a partir de las 21 horas, jugará el otro equipo con puntaje perfecto, Nueva Chicago (9), que visitará a Atlético Rafaela (7). Mañana, en tanto, se disputarán tres encuentros: Defensores de Belgrano vs Temperley, Arsenal vs Mitre (SdE) y Villa Dálmine vs Deportivo Morón. Todos desde las 15.30 horas.



FERNANDO ALARCÓN REGRESARÍA A LA TITULARIDAD COMO PRIMER MARCADOR CENTRAL



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Deportivo Morón

