SUPERLIGA; FECHA 7: se pondrá en marcha hoy con encuentros en cancha a Independiente y River.- SUDAMERICANA; PERDIÓ COLÓN: perdió 1-0 como visitante frente a Junior de Barranquilla.- COPA ARGENTINA: Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Brown de Adrogué.- PRIMERA B METRO: la octava fecha comenzará esta tarde con tres partidos.- PRIMERA C: se pondrá en marcha el octavo capítulo.- PRIMERA D: Claypole y Central Ballester abrirán la quinta fecha.- SUPERLIGA: FECHA 7 Hoy se pondrá en marcha la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con dos encuentros que tendrán en cancha a Independiente y River, que el martes definirán su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores. En Avellaneda, el Rojo recibirá a Tigre (con DT interino tras la salida de Christian Ledesma) desde las 18.45; mientras que el Millonario visitará a Lanús desde las 21.15 horas. La jornada de Superliga continuará mañana con tres encuentros: San Lorenzo vs Atlético Tucumán (13.15), Estudiantes de La Plata vs Newells (17.45) y Argentinos Juniors vs Racing Club (20.00). El domingo jugarán: Patronato vs Talleres (13.15), Unión de Santa Fe vs Gimnasia de La Plata (15.30), Belgrano de Córdoba vs Huracán (17.45) y Boca Juniors vs Colón de Santa Fe (20.00). En tanto, el lunes están programados tres cotejos: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (19.00), Vélez Sarsfield vs Aldosivi de Mar del Plata (21.15) y San Martín de Tucumán vs Banfield (21.15). Queda postergado Rosario Central vs San Martín de San Juan. SUDAMERICANA: PERDIÓ COLÓN En el arranque de su serie de Octavos de Final de Copa Sudamericana, Colón de Santa Fe perdió 1-0 como visitante frente a Junior de Barranquilla. Así, en la revancha (que se jugará el jueves 4 de octubre), el Sabalero estará obligado a ganar y deberá tener mucho cuidado en no recibir goles. De esa llave saldrá el rival del ganador del cruce que anoche definían Banfield y Defensa y Justicia en cancha del Taladro (en la ida habían empatado 0-0). COPA ARGENTINA Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Brown de Adrogué en cancha de Colón de Santa Fe y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina. En esa instancia espera por el vencedor de Boca Juniors y Gimnasia de La Plata, que jugaban anoche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. PRIMERA B METRO La octava fecha de la tercera categoría de AFA comenzará esta tarde con tres partidos: Deportivo Español vs UAI Urquiza, J.J. Urquiza vs Sacachispas y Defensores Unidos vs Almirante Brown (todos inician a las 15.30 horas). El líder de la divisional es Deportivo Riestra (17 puntos), que juega el lunes frente a Flandria como local. PRIMERA C Con el duelo entre Sportivo Italiano e Ituzaingó que se jugará desde las 21 horas se pondrá en marcha el octavo capítulo de la Primera C, que tiene como único líder a Deportivo Armenio (15 puntos). PRIMERA D A partir de las 15.30, Claypole y Central Ballester abrirán la quinta fecha de la menor de las categorías de Ascenso de AFA. El líder es Muñiz (9 puntos), mientras que Puerto Nuevo (8) se ubica como escolta y tendrá su próximo compromiso este domingo desde las 11 de la mañana frente a Lugano en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.



