¿Sabes en qué consiste la dieta DASH?

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) que en nuestro idioma sería "enfoques dietéticos para detener la hipertensión", es una dieta que se desarrolló específicamente para la reducción de la presión arterial cuando una persona está experimentando hipertensión. Sin embargo, los científicos descubrieron más tarde que esta dieta resuelve muchos otros problemas importantes: la reducción del nivel de colesterol, la normalización del peso, la prevención de accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca. Además, esta es la mejor dieta para ayudar a prevenir la diabetes. Esta no es una dieta que te hará sufrir. Todos los componentes vitales (calcio, proteínas, fibra vegetal) que se necesitan para el funcionamiento del cerebro y los órganos internos, así como la salud del cabello y la piel, se equilibran en esta dieta. También es muy conveniente porque no tienes que controlar cada alimento; solo necesitas comer ciertos productos recomendados (frutas, productos de granos, alimentos que contienen proteínas, productos lácteos y vegetales) y reducir la ingesta de sal. La característica principal de la dieta DASH en comparación con otras dietas es que fue desarrollada para aquellos que han tenido que cuidar su dieta durante toda su vida. Esta dieta asegura que puedas permitirte platos sabrosos y variados. Simplemente ten en cuenta las siguientes reglas básicas: - Bebe dos litros de líquido por día - Come cinco veces al día. Una porción no debe pesar más de 215 g. - La ingesta diaria de calorías debe ser de alrededor de 2000-2500 kcal. - No comas más de cinco dulces por semana. - Trata de consumir más cereales, frijoles, semillas, carne magra y vegetales. - Evita beber alcohol o refrescos. - Evita fumar - Consume no más de ocho refrigerios/snacks por día. - Reduce la ingesta de sal y consume solo 2-3 cucharaditas por día. - Agrega pan integral a las comidas. - Excluye los alimentos ahumados o grasos, los encurtidos, el pescado enlatado, los pasteles y la carne de la dieta. La dieta diaria puede contener los siguientes productos (usamos los "vasos" como medida): - Cereales: no menos de siete porciones por día (una porción = dos rebanadas de pan, ½ vaso de pasta cocida, ½ vaso de avena). - Fruta: no más de cinco porciones por día (una porción = 1 fruta, ¼ de ración de fruta seca, ½ vaso de jugo). - Vegetales: cinco porciones por día (una porción = ½ vaso de verduras hervidas). - Productos lácteos sin grasa: de dos a tres porciones por día (una porción = 50 g de queso o 0,15 litros de leche). - Semillas, nueces, frijoles: cinco porciones a la semana (una porción = 40 g). - Grasas animales y vegetales: tres porciones por día (una porción = 1 cucharadita de aceite de oliva o de linaza). - Platos dulces: no más de cinco veces a la semana (una porción = una cucharadita de mermelada o miel). - Líquidos: dos litros por día (agua, jugo, té verde). - Proteína: 0,2 kilogramos de carne magra, pescado o huevos. Debes evitar los siguientes productos: Alcohol, Comidas rápidas y chips, Alimentos ahumados y enlatados, Carne grasosa, Dulces, y Refrescos. Puedes crear tu propio menú teniendo en cuenta las reglas de la dieta y los productos que puedes comer. Ten en cuenta que no necesitas hacer nada especial para crear tu dieta: solo debes incluir los productos necesarios y excluir gradualmente los "malos"... Si tu objetivo final es perder peso, recorta la cantidad de porciones recomendadas. En conclusión: Esta dieta proporciona la cantidad necesaria de micro elementos y vitaminas al cuerpo y no hay marcos de tiempo que debas seguir. Puedes perder peso sin problemas y sin experimentar hambre o una fluctuación repentina de peso, haciendo que tu cuerpo no sufra.

Imagen ilustrativa



¿Sabes en qué consiste la dieta DASH?

