La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/sep/2018







MULTA POR CORRUPCIÓN: las autoridades de Estados Unidos y Brasil multaron al gigante petrolero brasileño Petrobras.- ÍNDICE DE POBREZA: un 27,3% de la población estuvo debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de este año.- PROCESAMIENTO CONFIRMADO: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. ELIMINAN BONIFICACIONES: el Gobierno eliminó una bonificación que se otorgaba a usuarios residenciales de gas.- ÍNDICE DE POBREZA Un 27,3% de la población estuvo debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de este año, mientras que un 4,9% no logró cubrir sus necesidades básicas, entrando en la indigencia. De acuerdo con datos del Indec, el período entre enero y junio del 2018 representa una leve desmejora de la situación social. Ese aumento se explica por el insuficiente aumento del empleo, más aún frente a un singular crecimiento de la oferta de trabajadores y a que se aceleró la inflación, y debilitó el poder de compra de las familias. Las expectativas por los datos parciales de la segunda mitad del año –que se harán públicos a comienzos de 2019– indican que quedará nítidamente reflejado el efecto negativo del mayor impacto de la devaluación y de la suba de los precios sobre la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones. PROCESAMIENTO CONFIRMADO La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Esto es en el marco de la causa en la que se la investiga por la compra de un edificio, ubicado en Perón al 600, en donde hoy se encuentran las cuatro sedes de la Procuración. De acuerdo al juez que la procesó el año pasado, Julián Ercolini, la licitación por la que se compró el edificio estaba digitada previo a ser publicada, con el fin de que los que cobraran comisión se vean beneficiados. De esta manera, la ex procuradora queda más de cerca de un juicio oral y público. Gils Carbó fue jefa de fiscales de 2012 a 2017, cuando renunció al cargo, en medio de un enfrentamiento público con el presidente Mauricio Macri, que la definió en reiteradas ocasiones como una procuradora "militante". ELIMINAN BONIFICACIONES El Gobierno eliminó la bonificación que se otorgaba a usuarios residenciales de gas que obtuvieran un ahorro en su consumo, y a la vez recortó el subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social. La decisión -que se hará efectiva desde el lunes próximo - se tomó a partir de una resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Hasta ahora, los usuarios que lograban consumir 20 por ciento menos comparado con un mismo período del año anterior, obtenían una bonificación del 10 por ciento en sus facturas. MULTA POR CORRUPCIÓN Las autoridades de Estados Unidos y Brasil multaron al gigante petrolero brasileño Petrobras por más de 853 millones de dólares por pagar sobornos a políticos de ese país y a partidos políticos, anunció este jueves el departamento de Justicia estadounidense. Petrobras dijo que los hechos se descubrieron en la "Operación Lava Jato", que reveló una enorme trama de corrupción en Brasil y derivó en el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como el de muchos otros políticos y empresarios. Ejecutivos de Petrobras de "los más altos niveles", incluyendo miembros del directorio, facilitaron cientos de millones de dólares en coimas "y luego prepararon los libros para ocultar los pagos de sobornos a inversores y reguladores", señaló el fiscal general adjunto del caso.



