Ya están a disposición de la Secretaría de Descentralización y permitirán optimizar la calidad del servicio y el tipo de regado para conservar mejor las calles de tierra. El intendente Sebastián Abella presentó en la explanada del Palacio Municipal dos nuevos camiones regadores de gran porte para mejorar el servicio en los barrios. Se trata de dos vehículos 0km de 12.500 Lts. que se suman a la flota automotriz de la Secretaría de Descentralización para mejorar la cobertura del servicio de riesgo en calles y disminuir los inconvenientes por la voladura de tierra. "Se vienen las altas temperaturas y estamos equipando al área de Servicios Públicos para responder a las demandas y llegar a los sectores donde todavía no pudimos alcanzar con asfalto, hormigón o RAP", explicó el jefe comunal ante los periodistas. Abella señaló además que esta incorporación se realizó a través de Provincia Leasing y forma parte de la importante inversión que viene realizando su gestión para "actualizar y mantener su flota de vehículos". Con este objetivo también se están reparando y poniendo en condiciones los camiones regadores viejos. "No solo estamos incorporando más vehículos para optimizar la calidad del servicio sino también el tipo de regado para conservar mejor las calles de tierra porque disponen de una tecnología que genera una mayor dosificación del agua y, por ende, un mejor riego. Ya no vamos a desperdiciarla", insistió. Esta nueva flota también servirá para abastecer de agua y dar apoyo a los Bomberos Voluntarios ante un incendio de magnitud. "Estamos seguro que vamos a llegar al verano con un buen sistema de riego", concluyó Abella.

Suman dos camiones regadores para mejorar el servicio en los barrios

