La propuesta para la segunda parte del año escaló de 13 al 15%. Sin embargo, el Gobierno insiste que la suba de la primera mitad del año ya está sellada. El gremio prometió llevar la nueva oferta a sus afiliados. El Municipio subió al 15% el aumento paritario para el semestre septiembre-febrero. El incremento se pagaría en cuatro tramos. El acuerdo marco deja afuera por el momento un reajuste al aumento otorgado en la primera mitad del año. El Sindicato se llevó la propuesta para presentarla en las asambleas de base, aunque avisó que sus afiliados seguramente la rechazarán. La de este viernes fue la reunión más tensa entre los paritarios municipales y gremiales en lo que va de la negociación. Es que el Sindicato no recibió con buenos ojos la nueva propuesta oficial, que prevé aumentos del 3 por ciento para los meses de septiembre y octubre, del 5% en diciembre y un ajuste final del 4% en enero. El Gobierno pretende redondear así un aumento semestral cercano al 15% y anual (marzo-febrero) que rondaría el 25%, frente a una inflación proyectada del 43,3% para el 2018. "No sirve", manifestaron ayer con contundencia fuentes sindicales en contacto con La Auténtica Defensa. Y advirtieron que "se debe reabrir el primer semestre o va a ser difícil que haya un acuerdo". El gremio considera que en ese período la inflación le ganó por 10 puntos al aumento de 9% que había obtenido. Por eso, además de exigir un reajuste de la suba otorgada, pretende para este nuevo arreglo incorporar una cláusula gatillo automática atada al índice de precios. Eso es lo que no pudo conseguir plasmar en el papel en marzo, y de eso precisamente se aferra el Ejecutivo para negar una revisión. De lo que sí se perdió la chance fue de ver algún adelanto a cuenta de futuros aumentos con los sueldos de septiembre, que fueron depositados este viernes con los mismos valores que el mes de agosto. El Municipio continúa analizando este pedido, que podría materializarse en una liquidación especial los próximos días. El Sindicato Municipal pondrá a consideración de sus afiliados la nueva propuesta, aunque avizora un "rechazo mayoritario". En ese sentido, estimó que ya se podrían empezar a hablar de medidas de fuerza, aunque por ahora la posibilidad de un paro está lejana.

Imagen ilustrativa



Paritaria Municipal:

El Ejecutivo mejoró la oferta, pero el gremio aún exige la reapertura del primer semestre

