El jueves por la tarde tuvo lugar en el teatro Pedro Barbero el acto de colación de cuatro tecnicaturas y un postítulo. "Llegar a la colación de grado en el Instituto 15 no es solamente decir terminé. Es haber logrado una primera meta, para seguir un camino de capacitación y crecimiento profesional constante. Pero también, en muchos casos se trata de alumnos que son los primeros de su familia que alcanza un nivel superior, porque no todos pueden llegar", reflexionó la directora Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15, María Isabel Fernández, sobre la colación de este jueves por la tarde. La misma tuvo lugar en el teatro municipal Pedro Barbero que se vio colmado por más de 100 egresados de las tecnicaturas de Comunicación Social, Gestión Cultural, Psicopedagogía, y Administración Pública; y del postítulo de Educación en Contexto de Encierro; además de integrantes del cuerpo docente y familiares de los estudiantes. "Pensar el acto de colación es pensar en un espacio en el que se festeja y se celebra el haber terminado una trayectoria académica que es muy costosa en muchos casos. Los alumnos que nosotros tenemos, en un gran porcentaje son padres, madres, algunos incluso son abuelos, que están en una situación difícil: no son alumnos recién recibidos del secundario que continúan sus estudios. En una mayoría son ciudadanos que requieren un esfuerzo adicional para estudiar. Incluso, muchos viajan desde ciudades lejanas, y pasan horas dentro de la institución, lo cual es muy meritorio", concluyó Fernández.

Además del correspondiente diploma, los mejores promedios de cada carrera, recibieron una distinción aparte.



ISFDyT Nº 15:

Más de 100 nuevos egresados del 15

