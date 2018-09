El bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana se pronunció ante una serie de "incompatibilidades" que podrían significar la eliminación de jubilaciones a los discapacitados y ofrece asesoramiento; mientras que la Dirección de Discapacidad del Municipio comunicó que "no peligran las pensiones por invalidez laboral". "Los beneficiarios de pensiones por discapacidad podrían encontrarse con dificultades para el cobro de las mismas, al sumarse nuevas exigencias que impedirían el acceso al beneficio", expresó a la prensa el bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana. Según explicó la concejal Romina Carrizo en ese sentido, "el gobierno ordenó dar de baja a quienes presenten una incompatibilidad respecto a las pensiones no contributivas por invalidez, aprobando un circuito que implica la posibilidad de descargo y defensa dentro de 10 días de notificada la causa, generando la restricción del beneficio". Así, el bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana se pronunció ante una serie de "incompatibilidades" argumentadas por el gobierno, que podría significar la eliminación de jubilaciones a los discapacitados. "¿Qué sociedad estamos construyendo si abandonamos a su buena suerte a quienes más necesitan? Los valores que promueve Macri son muy peligrosos" aseguró por su parte el concejal Rubén Romano. ACLARACIÓN OFICIAL En paralelo, la Dirección de Discapacidad del Municipio comunica que no peligran las pensiones por invalidez laboral, y precisaron que la resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada en el Boletín Oficial determina una revisión de compatibilidad de los requisitos, no así una quita automática del beneficio. "Hay varios casos en los que puede determinarse una incompatibilidad. Por ejemplo, si el beneficiario no acredita domicilio en el país, no posee una discapacidad laboral que supere el 76%, está detenido o a disposición de la justicia, no ha justificado la no percepción de sus haberes durante tres meses consecutivos, por muerte, si posee un trabajo en blanco, entre otros", explicó la directora de Discapacidad, Márgara Pons quien además enfatizó que no hay nuevos requisitos, sino que la corroboración de los mismos se realizará considerando lo que dictamina el Decreto 432/97. "Es importante destacar que en caso de observarse alguna irregularidad la quita no será automática, sino que tendrán una instancia de apelación –durante el periodo de 10 días- ante ANSES", agregó Pons quien también explicó que la notificación de dicha incompatibilidad podrá comunicarse a través de tres vías: correo electrónico, correo postal o en el recibo de cobro. "Aquellos beneficiarios que no sean notificados por ninguna de estas vías no deberán realizar ninguna acción respecto a su pensión dado que continuará percibiéndola sin ningún tipo de inconveniente", precisó. No obstante, ante cualquier inquietud respecto, los vecinos podrán acercarse de lunes a viernes –de 8 a 13- en 25 de Mayo 1117 a realizar sus consultas. "Es fundamental llevar tranquilidad a los beneficiarios ya que quienes cumplan en la totalidad de los requisitos no sufrirán ninguna modificación", cerró la funcionaria. ASESORAMIENTO Los concejales del bloque PJ Unidad Ciudadana aseguraron que se encuentran trabajando junto a profesionales de sus equipos técnicos ciudadanos informando y asesorando a los vecinos sobre estas cuestiones y señalaron: "Lamentablemente la reducción del déficit tan querida por el gobierno comienza irrazonablemente por los más vulnerables y quienes más necesitan el auxilio del Estado, ante un clima de aumento insostenible de precios. Vemos como quienes más prestaciones necesitan de toda índole, son los más perjudicados. Hay mucha insensibilidad y falta de equilibrio. Para el Gobierno, ahora los requisitos para la prestación por discapacidad son No percibir (ni el beneficiario ni su cónyuge) ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Acreditar que su capacidad laboral representa una disminución del 76% o más. No estar empleado bajo relación de dependencia. No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan tu subsistencia o la de tu grupo familiar. No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo, entre otros. "Sin embargo, muchos vecinos cuentan con estos requisitos y están en regla, pero se les ha restringido el cobro. Y mientras aclaran la situación, con las incomodidades que ello genera, dejan de cobrar y pierden el beneficio". En ese sentido, la concejal Soledad Calle resaltó: "Tenemos un gobierno quitando derechos en los ámbitos donde el Estado debe estar mucho más presente. Se desmantela ferozmente el estado de bienestar, y así es como calefaccionarse pasa a ser un lujo, ir a la universidad un privilegio y percibir un sueldo digno es casi un sueño. Esta nueva medida, retrasa decenas de años en materia de seguridad social y en lugar de proteger a la persona con discapacidad, la condena y la culpa por su dificultad de insertarse en el mercado laboral". Por último, el Concejal Rubén Romano expresó: "Se promueve desde el propio Estado un sistema de descarte, donde el que no aporta no percibe, se destroza el criterio de solidaridad que hizo del sistema previsional argentino el mejor del Continente Americano durante la última década, y que hoy retrocede al peligrar el pago de pensiones por discapacidad. Estamos ante un Gobierno insensible que no representa las necesidades de la gente, y ha cambiado la igualdad de oportunidades por más exclusión" y volvió a recordar que tanto el bloque de Concejales como todos los equipos técnicos de su espacio están a disposición de los vecinos, para ayudarlos y atentos a las necesidades de quienes resulten afectados.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden acercarse a la Dirección de Discapacidad.



