PERDIÓ ALMAGRO CON SARMIENTO (J) El único líder que tiene el campeonato de la Primera B Nacional, Almagro, perdió ayer 2-0 como local frente a Sarmiento de Junín, que aprovechó un penal que no fue para quitarle el invicto al Tricolor de José Ingenieros, que había ganado sus cuatro presentaciones anteriores y, además, no había recibido goles hasta esta fecha. Nicolás Orsini desde los 12 pasos y Sergio Quiroga marcaron para los juninenses, que ahora se ubican en la segunda posición, a solo un punto de Almagro. Anoche, al cierre de esta edición, Atlético Rafaela recibía a Nueva Chicago (el otro equipo que llegó a esta quinta jornada con puntaje perfecto) Esta quinta fecha continuará hoy con tres partidos, todos a partir de las 15.30 horas: Defensores de Belgrano vs Temperley, Arsenal vs Mitre (SdE) y Villa Dálmine vs Deportivo Morón. En tanto, mañana domingo jugarán: Los Andes vs Ferro Carril Oeste (14.35), Olimpo (BB) vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia (16.30) y Platense vs Quilmes (16.35). Luego, el lunes se enfrentarán: Agropecuario vs Chacarita (20.00) y Central Córdoba (SdE) vs Brown de Adrogué (22.00). Mientras que Gimnasia de Jujuy vs Instituto se jugará el domingo 14 de octubre. Villa Dálmine tenía previsto recibir a Deportivo Morón en busca de una victoria vital para sus objetivos. El Violeta suma dos presentaciones sin triunfos y en la tarde de este sábado iba a enfrentar a un rival directo en la lucha por la permanencia. De la Riva tenía previsto realizar un único cambio por el regreso de Fernando Alarcón. El partido tenía horario de inicio de 15.30 horas. En la continuidad de la quinta fecha del campeonato de la Primera B Nacional, el partido en que Villa Dálmine recibiría a Deportivo Morón en el estadio de Mitre y Puccini, que sería arbitrado por Yamil Possi, quedó suspendido debido a las malas condiciones climáticas. Nota original en la edición impresa de La Auténtica Defensa: Para el Violeta será la oportunidad de volver a la victoria luego del empate frente a Mitre de Santiago del Estero en la última presentación como local y, sobre todo, después de la derrota sufrida el pasado sábado ante Chacarita. Así, tendrá la posibilidad de retomar la senda de ese gran arranque que significaron las victorias consecutivas sobre Instituto y Temperley en las primeras dos jornadas y posicionarse nuevamente muy cerca de la cima, dado que ayer perdió Almagro (ver recuadro). Claro está: una derrota lo pondría en un escenario muy diferente, especialmente en la tabla de los Promedios, donde el equipo de nuestra ciudad lucha por alejarse de la última posición (sólo tiene por debajo a Los Andes, a tres puntos de distancia, y a Temperley, que divide solamente por esta temporada). Y en ese sentido, Villa Dálmine enfrentará hoy a un rival directo en esa pelea, porque Morón cuenta justamente con el mismo promedio (1,250), aunque divide por una campaña menos. En cuanto a lo futbolístico, el objetivo de Felipe De la Riva en esta semana de entrenamientos fue trabajar aspectos defensivos para no cometer los errores que tan caro le costaron frente a Mitre y Chacarita y también recuperar orden y precisión en la tenencia del balón. En este ítem, aunque finalmente tendrá a disposición a Cristian "Jopito" Álvarez (mediocampista ofensivo de elaboración), no realizará modificaciones. Por ello, el único cambio que presentará en la alineación titular del Violeta será el regreso de Fernando Alarcón (expulsado frente a Mitre) como primer marcador central. De esta manera, la formación para recibir esta tarde a Morón sería con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Marti-nich, Juan Ignacio Alvace-te; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. La nómina de convocados por el DT se completa con Juan Pablo Lungarzo, Cristian González, Agustín Bellone, Renzo Spinaci, David Gallardo, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia. Por su parte, Deportivo Morón llegará a Campana sin haber encontrado resultados positivos en este arranque de temporada: en las primeras cuatro fechas no ha conseguido victorias y acumula dos empates y dos derrotas. Y no marcó goles en sus últimas tres presentaciones. En ese contexto aparecieron cuestionamientos impensados para Walter Nicolás Otta, el entrenador que llevó al Gallito de regreso al Nacional B, que lo mantuvo en la categoría la temporada pasada y que también lo supo conducir hasta semifinales de la Copa Argentina. "Las críticas son lógicas, pero son de un grupo que nunca nos quiso", señaló "Nico" en declaraciones al diario Olé. Y en cuanto al encuentro frente a Villa Dálmine aseguró: "Va a ser muy difícil. Hasta el momento es el mejor equipo que vi". Para esta tarde, Otta dispondría la siguiente alineación: Julio César Salvá; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez; Cristian Lillo, Matías Nizzo, Román Martínez, Nicolás Ramírez; Junior Mendieta y Facundo Pumpido.

DE LA RIVA PRESENTARÍA LA MISMA FORMACIÓN DE LAS PRIMERAS TRES FECHAS EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Villa Dálmine ganó en 15 ocasiones, mientras que Deportivo Morón se impuso en 12 oportunidades. Empataron 9 veces. El Violeta convirtió 56 goles, mientras que el Gallito marcó 47 COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 19 partidos: Villa Dálmine ganó 11 (32 goles) y Morón ganó 5 (20 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL MORON. Jugaron 17 veces: Morón ganó 7 partidos (27 goles) y Villa Dálmine venció en 4 (24 goles). Igualaron 6 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO: El domingo 22 de abril de 2018, por la 24ª fecha de la B Nacional 2017/18, Villa Dálmine se impuso 3-0 como local con goles de Jorge Córdoba, Marcos Rivadero y Federico Jourdan (penal). APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine lleva 8 encuentros sin caídas, con 7 victorias (las últimas cinco de manera consecutivas) y un empate. La última derrota en esta condición fue el sábado 11 de octubre de 1986, por la 12ª fecha de la Primera B 1986/87, por 2 a 0, goles de Héctor Bordoni y Ángel Alonso. GOLEADORES VILLA DÁLMINE: Jorge Omar Pietroni (4), Pedro Julio Galván (4), Damián Salvatierra (4), Dante César Repetto (2), Pedro Rodolfo Bases (2), Miguel Ernesto Benítez (2), Esteban Luis Mazzeo (2), Víctor Hugo Crema (2), Jorge Gilberto Villagra (2), Roberto Fabián Cena (2) y Rubén Alejandro Rojas (2). GOLEADORES DEP. MORÓN: Miguel Angel Rodríguez (4), Víctor Hugo Alarcón (3), Roberto Pascual Mazzeo (2), Juan José Tamburrino (2), Carlos Ismael Pagano (2), Carlos Rodolfo Ramírez (2), Raúl José Espíndola (2), Angel Alonso (2), Mariano Martínez (2) #Dato Suspendido Villa Dálmine vs Deportivo Morón en Campana. Y todo indica que Puerto Nuevo vs Lugano (domingo a las 11) correrá la misma suerte (foto del estadio Carlos Vallejos). pic.twitter.com/7fXdL6MUKH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 29 de septiembre de 2018

Primera B Nacional:

Suspendido el partido Villa Dálmine Vs. Deportivo Morón debido al clima reinante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: