P U B L I C







José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Esta semana ha demostrado una vez más que la verdadera y permanente grieta que viene desde los inicios de nuestra historia, también conocida como brecha, se produce entre una pequeña minoría que se apropia de la mayor parte de la riqueza producida y las grandes mayorías a las que les toca cada día menos. En este sentido pudimos ver a nuestro presidente tratando de emular a Fred Astaire con un pésimo resultado y declarando el flechazo amoroso que sintió en su relación con Christine Lagarde, asegurando además que los argentinos íbamos a comenzar a amar a la mandamás del FMI, pero como diría el finadito Jorge Luis Borges con el Fondo no nos une el amor sino el espanto porque ya conocemos y hemos sufrido las consecuencias de los ajustes que nos imponen. Es lamentable observar hasta donde el gobierno está dispuesto a llegar para mantener el apoyo de los Estados Unidos. No sólo entregó al Fondo el manejo de nuestra economía sino que además si no les gusta algún funcionario se lo cambia como sucedió con el presidente del Banco Central. También utilizamos la asamblea de las Naciones Unidas para alinearnos incondicionalmente con los deseos de Donald Trump de voltear al presidente de Venezuela elegido por su pueblo hace poco tiempo. No hace tanto a esto se lo llamaba relaciones carnales y ya conocemos sus nefastas consecuencias. Pese a tanto esfuerzo para quedar bien, de los 20 mil millones de dólares extras pedidos sólo nos dan 7 mil lo que significa, aún con esta disminución, que estamos debiendo algo así como el 100% de nuestro PBI, o sea toda la riqueza que la argentina produce durante todo un año. Estas cifras que dan escalofrío demuestran el desastre a que nos ha conducido el macrismo. Para que a nadie le quede duda, los anuncios del nuevo acuerdo se hicieron junto a madame Lagarde en Norteamérica con la bandera argentina de fondo. Mientras esto sucedía en la actual madre patria, en el país se concretaba una multitudinaria manifestación que congregó a varios cientos de miles de ciudadanos previo a la más importante huelga nacional que paralizó al país precisamente para decirle que no acepte este acuerdo con el FMI y exigirle al Congreso que rechace el presupuesto que transforma en ley al criminal ajuste pretendido. Como ya es costumbre se dice que el paro le costó al país 31 mil millones de pesos. Esto quiere decir que esta cifra es la que producen los trabajadores cada día. Habría que preguntarse cuanta de esa plata queda en manos de quienes la producen, o sea los laburantes. Se habla todo el tiempo de racionalidad y de gobernabilidad para justificar la aprobación el presupuesto elaborado por el poder ejecutivo de acuerdo a los requerimientos del FMI, pero lo que se debe pensar es si se trata de un presupuesto medianamente racional y si no establece condiciones de un empobrecimiento generalizado imposible de aguantar socialmente provocando necesariamente un nivel de conflictos que imposibiliten gobernar a la argentina y el consiguiente retorno de una represión extremadamente violenta a lo que nadie en su sano juicio quiere llegar. Si el gobierno sigue negando la realidad y piensa que todo se arregla con campañas mediáticas tendrá la respuesta del pueblo que ya ha ganado la calle y que no está dispuesta a abandonar, tal como quedó demostrado el lunes y martes. Esperemos que su ceguera ideológica y depredadora no le impida tener algo de racionalidad y no lleve a nuestro país a una situación que debemos evitar a toda costa si es que nos interesa la suerte de nuestros prójimos.

Opinión:

Relaciones carnales

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: