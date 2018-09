Alejo Sarna

Hace un mes atrás aproximadamente, desde el Gobierno Nacional se modificó el motivo del billete de $50 pasando de ser este la cuestión Malvinas a integrarse a la familia de billetes denominados "Animales Autóctonos" siendo el Cóndor Andino el elegido para reemplazar el motivo anteriormente nombrado. Esto no es casualidad. Quienes están al frente del Gobierno Nacional son un grupo de Ceo´s y Empresarios que se forjaron como tales en el apogeo de la globalización, y que gran parte de sus vidas se las han pasado haciendo negocios con individuos de otras nacionalidades o realizando viajes a todas partes del mundo como un hecho cotidiano y normal, como si no existieran fronteras. Para estos no existe la soberanía para los negocios que aumentan sus utilidades y consecuentemente su patrimonio, y en sus "chips mentales", y aún en al frente de un estado, siguen siendo los negocios y el aumentar las ganancias los criterios sobre los cuales actúan. Pero una nación no se guía por esta filosofía, sino que se consolida como tal cuando reúne una serie de principios, costumbres, historias y creencias, donde es pilar fundamentas el sentimiento nacional y la defensa de los principios soberanos. Y ahí Malvinas, para los Argentinos es un tema sensible que nos interpela, nos une y nos hace sentir miembros de una nación, de un país. Y en el marco de la cuestión Malvinas, el respeto a los jóvenes soldados conscriptos que fueron a dar la vida por la patria, muchos de los cuales no volvieron y los que lo hicieron hasta el día de hoy sufren las consecuencias de haber participado en esa irracional e ilógica guerra, es una cuestión esencial en la construcción de la identidad nacional. En definitiva, se trata de algo más que la modificación de un billete; se trata de un Gobierno que le dio la espalda al reclamo histórico de los argentinos y a los ex combatientes para los cuales le debemos un agradecimiento eterno. Por eso no solo pedimos que el billete de $50 siga teniendo como motivo a Malvinas, sino que además como nación exigimos el mantenimiento firme del reclamo por el derecho soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

Opinión:

Más que un billete

Por Alejo Sarna

