La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/sep/2018 Hoy llega el cierre del Festival Internacional de Cine de Animación "Our Fest"







Será en el Teatro Pedro Barbero a partir de las 18 horas con charlas y música en vivo. Este sábado 29 será el cierre del festival internacional Our Fest, en el teatro Pedro Barbero de Campana. A partir de las 18 horas se podrán ver la selección de cortos de animación de todas partes del mundo que compitieron este año en la temática Derechos Humanos y Ambientales. También habrá una mesa con cineastas y productoras de Stop Motion para compartir sus últimas experiencias. "Our Fest", es el festival internacional de animación en stop motion que se realiza en Argentina. Es un festival independiente que nació con el fin de apoyar al sector de la animación y dar a conocer aún más la técnica del stop motion en el país. En abril de 2018 se realizó en el centro Cultural Conti (Ex Esma) la primera edición y la temática del mismo fue "Derechos Humanos y Ambientales en el mundo" con el objetivo de fomentar el conocimiento, la reflexión y la toma de acción ante la situación mundial en derechos humanos y ambientales, promoviendo un cine comprometido y de gran valor artístico. El Our Fest, recorre el país con muestras itinerantes durante todo el año. En esta oportunidad estuvo presente en la ciudad de Campana, Desde el jueves hasta hoy. El estudio de animación Tamandúa y Can Can Club estuvieron el jueves dictando talleres de stop motion a alumnos de escuelas secundarias de la ciudad, en la Escuela de Arte Ricardo Carpani. Mientras que el viernes a las 16 horas el realizador Santiago Bou Grasso brindó una charla audiovisual titulada: ¿Cómo hacer un corto de animación? en la Escuela de Arte Ricardo Carpani. Esta tarde a las 18 horas, en las instalaciones del Teatro Pedro Barbero, Tamandúa Estudio, Can Can Club y Santiago Bou, compartirán una mesa donde hablarán de sus trabajos y contarán cómo es trabajar en el sector de la animación en Argentina. Una hora más tarde se proyectará la selección oficial de cortos de stop motion que participaron de la última edición del Our Fest. Para cerrar el encuentro, bandas locales compartirán su música con todo el público presente. La entrada es libre y gratuita y se asignaran asientos por orden de llegada. Para más Informes: contacto@stopmotionourfest.com Facebook: stop motion our fest





