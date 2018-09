Además, amenaza con complicar hoyla disputa de la 8ª jornada. En la Zona Campeonato manda Lavadero Mr Wash, mientras que en la Repechaje lidera OLC Combustibles. El pasado sábado, la lluvia no permitió completar la 7ª fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que se desarrolla en el Club Ciudad de Campana. De hecho, sólo pudieron jugarse íntegramente cinco encuentros, mientras que tres fueron suspendidos cuando promediaban el segundo tiempo. El resto de los cotejos programados directamente se suspendió (se jugarían el 17 de noviembre). Y el mal clima también amenaza el normal desarrollo de la octava jornada, programada para esta tarde, siempre en las canchas de césped sintético del CCC. ZONA CAMPEONATO -Anden 938 2 - Paliza Táctica 1. Goles: Ignacio Vázquez y Agustín Di Francesco (AND); Gonzalo Hernández (PAL). -Interacero 1 - Shalke 04 0. Gol: Matías Gatti (ISA). -Hierros Campana 1 - Humilde Team 0. Gol: Matías Pellini (HIE) -Inmobiliaria Gómez Ayerra 1 - Inmobiliaria Dacunda 0. Gol: Álvaro Stella (IGA) (Suspendido a los 17m del ST) -Partidos postergados: Metalúrgica Gapsof vs. Lavadero Mr. Wash; Branca FC vs. La Chancleta de Neymar; Lubricentro El Changuito vs. Paso a Paso; y La 20 vs. Criscar Premium. POSICIONES: 1) Lavadero Mr Wash, 15 puntos; 2) Branca FC, 14 puntos; 3) Inmobiliaria Dacunda, 13 puntos; 4) Hierros Campana, 13 puntos; 5) Humilde Team, 11 puntos; 6) La 20, 10 puntos; 7) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 10 puntos; 8) Anden 938, 10 puntos; 9) Interacero, 9 puntos; 10) La Chancleta de Neymar, 8 puntos; 11) Metalúrgica Gapsof, 7 puntos; 12) Paso a Paso, 6 puntos; 13) Criscar Premium, 6 puntos; 14) Paliza Táctica, 4 puntos; 15) Lubricentro El Changuito, 3 puntos; 16) Shalke 04, 3 puntos. PRÓXIMA FECHA. La octava jornada de la Zona Campeonato fue programada para esta tarde con los siguientes partidos y horarios: Lavadero Mr. Wash vs. Branca FC (14.00); Interacero vs. Inmobiliario Gómez Ayerra (15.10); Shalke 04 vs. Hierros Campana (16.20); Paliza Táctica vs. Humilde Team (16.20); Inmobiliaria Dacunda vs. Metalúrgica Gapsof (17.30); Paso a Paso vs. La 20 (18.40); Criscar Premium vs. Anden 938 (18.40); y Lubricentro El Changuito vs. La Chancleta de Neymar (19.50) ZONA REPECHAJE -Amigos de Ronaldo 3 - Carnicería Belén 1. Goles: Cruz Montoya, Francisco Santini y Nahuel Benincasa (ADR); Miguel A. Herrera (CAB) -OLC Combustibles 3 - Deportivo Malbec 2. Goles: Santiago Ledesma, Juan Pablo Lugani y Matías Casazza (OLC); Mauro Navarro (2) (DM). -Rocamora FC 2 - Inmatel FC 1. Goles: Fernando Brito (2) (ROC); Esteban Kroger (INM) (Suspendido a los 15m del ST) -Saca-Chispa FC 2 - Rossi Producciones 1. Goles: Jonathan Alcaraz y Hugo Espíndola (SC); Matías Rojas (ROP) (Suspendido a los 17m del ST). Fueron postergados: LAD vs Bolskaya, La Unión vs CYL; Mirtha La Pantera vs Actis Seguros; y Gallego Automotores vs Plegadoras Migueles. POSICIONES: 1) OLC Combustibles, 18 puntos; 2) Amigos de Ronaldo, 15 puntos; 3) Mirtha La Pantera, 14 puntos; 4) Plegadoras Migueles, 13 puntos; 5) Carnicería Belén, 12 puntos; 6) Saca-Chispa FC, 12 puntos; 7) LAD, 12 puntos; 8) Gallego Automotores, 11 puntos; 9) Rocamora FC, 9 puntos; 10) CYL, 8 puntos; 11) Bolskaya, 4 puntos; 12) Inmatel FC, 4 puntos; 13) La Unión, 4 puntos; 14) Deportivo Malbec, 3 puntos; 15) Rossi Producciones, 1 punto; 16) Actis Seguros, sin puntos. PRÓXIMA FECHA. La octava jornada de la Zona Repechaje fue programada para esta tarde con los siguientes partidos y horarios: Bolskaya vs. La Unión (14.00); Inmatel FC vs. Saca-Chispa FC (15.10); Rossi Producciones vs. LAD (15.10); Deportivo Malbec vs. Rocamora FC (16.20); Plegadoras Migueles vs. Amigos de Ronaldo (17.30); Carnicería Belén vs. OLC Combustibles (17.30); Mirtha La Pantera vs. Gallego Automotores (18.40); y Actis Seguros vs. CYL (19.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del torneo son: 1) Facundo Cremon (Rocamora FC), 24 goles; 2) Tomás Gatti (Interacero), Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash) y Maximiliano Márquez (Inmobiliaria Dacunda), 22 goles; 5) Cristian Sica (CYL), 19 goles; 6) Julián Rodríguez (Hierros Campana) y Diego Barrios (Carnicería Belén), 18 goles; 8) Jonathan Schapert (Paliza Táctica) y Facundo Corbal (Inmobiliaria Gómez Ayerra), 17 goles; 10) Agustín Monteleone (Shalke 04), 16 goles.

Fútbol 7:

La lluvia no permitió completar la 7ª fecha del Torneo del Club Ciudad

